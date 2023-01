Ucrania urgió este jueves a sus aliados occidentales a entregarle tanques y a "dejar de temblar" ante el presidente ruso, Vladimir Putin, en referencia al temor de algunos países a una escalada bélica en Europa.

"No hay tabúes. De Washington a Londres, de París a Varsovia, dicen: Ucrania necesita tanques. Esa es la clave para poner fin a la guerra", tuiteó Mijaílo Podoliak, asesor de la presidencia ucraniana. "Es hora de dejar de temblar ante Putin y de cumplir esa última etapa", agregó.

Por su parte el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, citó en particular a Polonia, Finlandia, Portugal y España entre los países que están listos para enviar carros de combate, algunos de ellos "incluso un pequeño número de los tanques que tienen", y añadió que ya estaban listos para haberlos enviado "incluso antes".

Zelenski, no obstante, reconoció que se trata de un tema "muy sensible" y que "depende de muchas razones" y no sólo de los "deseos de Ucrania", a pesar de que Kiev intenta hacer "toda la presión posible en la dimensión política" porque contra "miles de tanques rusos no es suficiente con la valentía y la motivación" del ejército de su país.

El suministro de carros de combate occidentales como el "Leopard 2" alemán será uno de los temas a debate mañana en la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein. Cualquier envío de estos blindados a un tercer país debe ser autorizado por el Gobierno de Berlín, pero Alemania se ha negado hasta ahora a autorizar su entrega a Kiev porque una decisión así solo puede adoptarse en coordinación con los aliados.

Sobre este encuentro, el presidente de Ucrania resaltó que se abordarán cuestiones que para Kiev son "prioritarias" en este momento porque "el resultado del combate depende de las decisiones" que se tomen en él, al tiempo que subrayó que las expectativas de su gobierno al respecto son "positivas".

