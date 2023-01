Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), remarcó el presente viernes que la única forma de garantizar una paz "permanente" es hacer todo lo posible para que Rusia no resulte vencedora de su ataque contra Ucrania, y recordó la importancia de seguir "armando" a Kiev.

"La única forma de que el fin de la guerra garantice una paz mínimamente permanente es que Rusia no la gane, que no ocupe Ucrania, que no la convierta en un estado títere, y no nos coloque en su frontera esperando la siguiente ocasión para seguir su expansión colonial", dijo Borrell.

La UE mantiene el apoyo hacia Ucrania. EFE/O.PETRASYUK.

En Madrid recibió el premio el representante de la UE en honor a su trayectoria profesional, y durante su discurso comentó que "hasta el último momento, Europa intentó evitar la guerra" conflicto que los líderes europeos no quisieron "creer que pudiera ocurrir", sin embargo, realzó la rápida respuesta de los países de la UE a la agresión.

"En menos de 36 horas los 27 Estados miembro acordaron movilizar el fondo europeo para armar a Ucrania", dijo.

De igual manera, resaltó que el apoyo a Kiev no ha fluido solamente por la vía de los medios militares, impulsada por él, sino también a través de "la ayuda económica, macrofinanciera o humanitaria", que alcanzó unos 50 mil millones de euros.

"Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que hemos empezado a hacer, tener capacidades militares y la voluntad política para ponerlas en acción cuando sea necesario", recalcó.

Asimismo, recordó que "ahora es cuando hay que continuar armando a Ucrania, con los medios materiales y militares necesarios para hacer la clase de guerra que tiene que hacer, no solamente defensiva", y así evitar una futura "ofensiva potente y sangrienta" por parte de Moscú.

SL