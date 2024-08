El Ministerio de Exteriores ruso, anunció este miércoles sanciones contra 92 periodistas, funcionarios y empresarios estadounidenses, a los que responsabiliza de apoyar a Ucrania y difundir noticias falsas sobre este país y su Ejército.

La lista negra de Moscú, sumó a periodistas de The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, y colaboradores de los británicos Daily Telegraph y Guardian, que calificó de "liberal-globalistas y vinculados a la elaboración y difusión de noticias falsas sobre Rusia y (…) la cobertura propagandística de la guerra híbrida, desatada por Washington".

La diplomacia rusa, reiteró sus acusaciones contra la política rusófoba de la administración del presidente Joe Biden, que con el fin de "infligir a Moscú una derrota estratégica" ha lanzado "andanadas de sanciones contra políticos, empresarios, científicos, personalidades de la cultura y periodistas rusos".

Además de los periodistas, Moscú incluyó en la lista negra a funcionarios estadounidenses, representantes del sector empresarial, particularmente algunos vinculados al sector industrial militar, que suministran armas a Kiev y apoyan al Gobierno ucraniano.

"Recordamos a las actuales autoridades de Estados Unidos que no podrán eludir el castigo por las acciones hostiles, ya sea si se trata de la instigación directa de (el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski), y sus compinches, a actos de agresión y ataques terroristas, o de los intentos de injerencia en los asuntos internos de Rusia", señaló la diplomacia rusa, que se reservó el derecho a futuras ampliaciones de la lista.

Rusia ha acusado, en las últimas semanas, a Estados Unidos de apoyar la incursión fronteriza ucraniana en la región de Kursk, aunque Zelenski asegura que nunca informó sobre sus planes a Occidente.

Moscú sancionó en marzo de 2022, poco después del comienzo de la actual campaña militar, al presidente de Estados Unidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL