El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este jueves que la próxima década será "la más peligrosa" desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

"La próxima es probablemente la década más peligrosa, impredecible y, al mismo tiempo, importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial", compartió Putin a los miembros del Club de Discusión Valday, grupo de reflexión con sede en Rusia, añadiendo que la situación es "hasta cierto punto”, revolucionaria.

El mandatario también dijo que luego de la Segunda Guerra Mundial, Stalin tomó y entregó varios territorios polacos, húngaros y rumanos en Ucrania, por lo que, aseguró, que la Ucrania moderna se configuró de esta manera, pero que solamente Rusia podría ser su verdadero garante de soberanía e integridad.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin tomó y entregó varios territorios polacos, húngaros y rumanos en Ucrania - Putin



El presidente señaló que la Ucrania moderna se formó de esta manera, pero solo Rusia podría ser su verdadero garante de soberanía e integridad. pic.twitter.com/vsatlKI4hW — Lorena 2 (@Lorena2Afrodita) October 27, 2022

Responsabiliza a occidente de su escalada en Ucrania

De la misma manera, en su discurso sobre política exterior en el Club de Discusión Valdai, un think tank afiliado al Kremlin, el dirigente ruso acusó a occidente de su avance en Ucrania

“Occidente ha dado varios pasos hacia la escalada y siempre están tratando de escalar. No hay nada nuevo en eso. Están alimentando la guerra en Ucrania, organizando a los políticos en torno a Taiwán, desestabilizando los mercados mundiales de alimentos y energía. En cuanto a esto último, no es deliberado, [yo] no lo dudo. Se debe a una serie de errores sistémicos cometidos por las autoridades occidentales que acabo de mencionar”, aseguró Putin.

De la misma manera, afirmó que el período de dominación occidental indivisible está por terminar, por lo que con esto comenzaría, refirió, una década importante desde la Segunda Guerra Mundial.

MS