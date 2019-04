Relevan al director de Guantánamo por “falta de confianza”

El comandante de la prisión estadounidense de Guantánamo, donde permanecen 40 personas detenidas en el marco de la "guerra contra el terrorismo" después de 17 años, fue destituido por "falta de confianza", informaron las fuerzas armadas este lunes.

John Ring, contraalmirante de la Armada, fue apartado el sábado del cargo de comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, según una declaración del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa la prisión en la bahía de Guantánamo, en el sureste de Cuba.

Ring fue cesado "debido a la pérdida de confianza en su capacidad para ejercer el comando", se informó en un comunicado.

"Este cambio de liderazgo no interrumpirá el cuidado seguro, humano y legal en la custodia provista a la población de detenidos en GTMO" -como se denomina a la instalación-, indicó la nota sobre este cambio de mando en la prisión de la base naval.

El segundo de Ring en el escalafón, el general de brigada del Ejército John Hussey, fue nombrado como responsable interino.

Según el New York Times, no se dio ninguna razón específica de la remoción de Ring, que se produjo menos de dos meses antes de la fecha prevista para dejar el cargo. Sin embargo, el medio señaló que su salida se produjo después de un mes de desarrollo de una investigación de naturaleza no especificada.