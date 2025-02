Regresan los popotes a EU, por orden de Trump

Los popotes regresan a los Estados Unidos y la política de su no utilización para salvaguarda del medio ambiente queda suspendida, por orden del presidente Donald Trump.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva destinada a volver al uso generalizado de popotes (pajitas) de plástico , revirtiendo un esfuerzo ambiental del expresidente Joe Biden para aumentar el uso de pajitas de papel dentro del gobierno federal.

"Vamos a volver a los popotes de plástico. Estas cosas no funcionan. Las he tenido muchas veces y, en ocasiones, se rompen, explotan. Si algo está caliente, no duran mucho, como cuestión de minutos, a veces cuestión de segundos. Es una situación ridícula. Así que vamos a volver a los popotes de plástico. Creo que está bien", dijo Trump mientras firmaba la orden en el Despacho Oval.

La motivación mundial para dejar de usar los popotes tiene que ver con la protección al medio ambiente . World Wildlife Fund señala que "son prácticos pero implican un gran costo para el medio ambiente si no se desechan o reciclan adecuadamente. Muchos animales marinos confunden estos artículos de plástico con los alimentos" .

La organización agrega que este tipo de plásticos se ha localizado "el 90% de todas las aves marinas y en todas las especies de tortugas marinas . Incluso, en la próxima década podría haber una libra de plástico por cada tres libras de pescado en el océano".

En muchos países del mundo se ha prohibido el uso de popotes.

Con información de SUN y World Wildlife Fund

