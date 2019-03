Reaparece Raúl Castro, ex presidente de Cuba

El ex presidente Raúl Castro reapareció en público para recibir en el aeropuerto de La Habana al actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, a su regreso de Nicaragua, reportó ayer la televisión estatal de la isla. El ex gobernante, de 87 años y líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), ha espaciado sus apariciones públicas desde que hace casi un año pasó la jefatura del Estado a Díaz-Canel, el primer presidente cubano que no lleva apellido Castro en casi sesenta años. La más reciente aparición de Raúl Castro en los medios cubanos, todos estatales, fue el 19 de marzo pasado, cuando se reunió en La Habana con la ex presidenta argentina, Cristina Fernández, quien visitó Cuba por motivos médicos.