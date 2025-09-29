Quiénes son los nuevos dueños de Electronic Arts y por cuántos millones fue la compra

Electronic Arts (EA), uno de los gigantes del desarrollo y distribución de videojuegos en Estados Unidos, anunció este lunes que será adquirido por un grupo de inversión internacional. El consorcio está conformado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, la firma de capital privado Silver Lake y Affinity Partners, empresa fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump.

La compra está valuada en 55 mil millones de dólares, lo que representa una de las transacciones más grandes en la historia de la industria del gaming . Según lo informado, los accionistas de EA recibirán 210 dólares en efectivo por acción, cifra que equivale a una prima del 25% respecto al último precio de cierre.

Este movimiento marca la segunda adquisición más costosa en el sector, solo detrás de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que alcanzó los 68 mil 700 millones de dólares.

Por ahora, no se esperan cambios inmediatos en la estructura de la compañía. Andrew Wilson continuará como director ejecutivo hasta el cierre de la transacción, previsto para la primera mitad de 2027. La operación se financiará con una combinación de recursos en efectivo aportados por PIF, Silver Lake y Affinity Partners.

En caso de que EA decida retirarse del acuerdo —ya sea por aceptar una oferta más alta, modificar su junta directiva o buscar otra fusión en el plazo de un año— la empresa deberá pagar una tarifa de cancelación de mil millones de dólares.

El anuncio se da en un momento clave para la compañía, que prepara el lanzamiento de Battlefield 6, uno de los títulos más esperados y que podría impactar significativamente en el mercado.

La participación de Jared Kushner a través de Affinity Partners ha generado particular atención, dado su perfil político y su cercanía con la administración de Donald Trump, lo que añade un matiz geopolítico a una de las operaciones más relevantes en el mundo de los videojuegos.

Con información de SUN.

EE