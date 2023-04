El caso contra Donald Trump está enfocado en el supuesto pago que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels. Sin embargo, el fiscal mencionó a otra mujer.

Según los documentos presentados, un pago fue realizado en nombre de Trump a una "Mujer 1", que de acuerdo a la evidencia sería Karen McDougal.

McDougal es una exmodelo de Playboy que, como Daniels, afirma que tuvo una relación sexual con Trump.

Asegura que la relación duró 10 meses. El expresidente niega que jamás haya sucedido.

Esto es lo que se sabe de Karen McDougal y hasta qué punto está involucrada en este caso.

Su historia

Nacida en Gary, Indiana, antes de mudarse a Michigan de niña, McDougal empezó a participar en competencias de modelaje de trajes de baño a sus 20 años.

Se integró a la organización Playboy cuando en 1998 ganó el título de Modelo del Año (Playmate of the Year) y fue seleccionada entre las "Modelos de los años 90", en segundo lugar detrás de la actriz Pamela Anderson.

Después trabajó como una modelo de aptitud física, convirtiéndose en la primera mujer en salir en la carátula de la revista Men´s Fitness (que aborda temas de condición física masculina) en 1999. También fue contratada para comerciales de TV y pequeños papeles actorales, como una breve aparición sin crédito en la película "Los ángeles de Charlie", en 2000.

El fundador de Playboy, Hugh Hefner, con Karen McDougal en la Mansión de Playboy en Beverly Hills, en 1998. GETTY IMAGES

En 2006, la revista The New Yorker informó que, según McDougal, ella había conocido a Trump en la Mansión Playboy en Los Ángeles, California, donde el magnate estaba grabando un episodio de su programa reality "The Apprentice".

Posteriormente escribió que Trump, que estaba casado en ese momento, "estuvo inmediatamente atraído a mí, hablándome constantemente, diciéndome lo hermosa que era, etc".

McDougal afirma que ella y Trump sostuvieron una relación de 10 meses y que se veían "un mínimo de cinco veces al mes". Hablando en la cadena noticiosa CNN, describió la relación como amorosa y consensual.

En 2016, anterior a las elecciones presidenciales, McDougal firmó un acuerdo por US$150.000 para contar su historia en exclusiva al periódico tabloide The National Enquirer.

El acuerdo le prohibía hablar públicamente sobre la supuesta relación amorosa.

No obstante, el artículo nunca fue publicado y McDougal insiste en que fue engañada para mantener silencio sobre la relación.

La compra de una historia exclusiva con el propósito deliberado de enterrarla se conoce en el medio como "atrapar y matar", como se informa que hizo The National Enquirer para ocultar noticias negativas sobre Trump.

The National Enquirer es un conocido tabloide estadounidense de formato sensasionalista que ha sido varias veces acusado de pagar la exclusividad de una historia para luego ocultarla. GETTY IMAGES

En 2021, la Comisión Federal Electoral de EE.UU., que se encarga de hacer cumplir las leyes sobre el financiamiento de las campañas, encontró que el editor del Enquirer violó las leyes electorales al pagar por los derechos exclusivos de la historia de McDougal y nunca publicarla.

Encontró que el dinero, que fue pagado a McDougal durante la elección presidencial de 2016, equivalía a una contribución ilegal a la campaña. The National Enquirer recibió una multa de US$187,500.

Disculpas

En su sitio web, Karen McDougal se describe ahora como una modelo, columnista, activista y representante de modelos.

Se autodenomina una activista para una mayor conciencia sobre "la enfermedad de implantes de seno", diciendo que sus propios implantes la habían enfermado. Se los removió en 2017.

En 2018, pidió excusas públicamente a la esposa de Trump, Melania, por la supuesta relación, afirmando: "Lo siento. No quisiera que me lo hubieran hecho a mí".

"Cuando miro hacia atrás, donde me encontraba entonces, sé que estuvo mal hecho", dijo. "Realmente lo siento. Sé que fue equivocado hacerlo".

Donald Trump siempre ha negado haber sostenido una relación con McDougal.

La acusación que Trump enfrenta está exclusivamente enfocada en el pago para mantener callada a Stormy Daniels.

Los detalles relevantes a Karen McDougal están contenidos en la declaración de hechos del fiscal distrital, que se da como información de fondo en el caso.

Trump se declaró no culpable de todas las imputaciones que le hicieron.

