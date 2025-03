¿Qué pasaría si Canadá integrara la Unión Europea?

Según la última encuesta realizada por la casa de investigaciones Abacus, casi a mitad de la población de Canadá está a favor de una integración de su país a la Unión Europea , que es una unión económica, fiscal, política y cada vez más establecida en el dominio de la defensa y de la seguridad. Un procedimiento de integración del país del otro lado del océano Atlántico podría levantar una multitud de preguntas y de dificultades al nivel jurídico como económico.

El vigésimo octavo Estado miembro de la Unión Europea podría ser un Estado proviniendo del lado Oeste, como lo fue el Reino Unido, que decidió salir de la Unión ya hace 5 años, en 2020. De hecho, hace docenas que la Unión no integró nuevos países proviniendo del Oeste del mapa; todas las últimas integraciones fueron del lado Este de Europa . El último país a haber integrado la organización fue Croacia en 2013 .

Esta idea vieja nació de nuevo en las mentes de los canadienses tras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con aplicar aranceles aduaneros gigantescos a todos sus socios económicos como a los países con los que mantiene una guerra comercial . Tanto Europa como Canadá se sienten amenazados por Estados Unidos, lo que favorece el acercamiento entre los dos países. La Unión Europea está bajo la amenaza de ver sus productos gravados con 200 % como para el vino y los champanes.

Del otro lado, casi todos los días Donald Trump amenaza de hacer de Canadá el “Estado 51” de los Estados Unidos. La situación de dependencia de Canadá hacia Estados Unidos no es algo sano cuando el mismo vecino a quien envías 75 % de tus importaciones te amenaza de aduanas enormes y de una posible anexión.

Varios medios de comunicación europeos y canadienses, como “The Economist” y el “Toronto Star”, plantearon la idea de entrar en la Unión Europea como respuesta a estas diferentes amenazas por parte de Estados Unidos.

En el principio no parecería tan imposible esta integración cuando podemos ver que, por ejemplo, Australia participa a la Eurovisión , Turquía a la OTAN — fundada sobre el Tratado del Atlántico Norte, océano que no toca a Turquía — o mismo Israel a la UEFA. Las organizaciones europeas no serían a su primera incoherencia geográfica. El problema es que la integración a la Unión Europea es mucho más complicada que la integración a una competición de cantantes o un campeonato de fútbol.

Unos de los obstáculos más grandes son los textos legislativos y orgánicos. El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea detalla precisamente que la adhesión es posible para todo “Estado europeo”. El debate podría haber sido posible para Turquía, que estuvo negociando su adhesión a la UE hasta 2016 y cuyo territorio está situado en la Europa geográfica . Pero, sin embargo, para Canadá es un poco más complicado, mismo si las poblaciones canadienses hablan francés e inglés , que son dos lenguas oficiales de trabajo de la Unión, sería difícil encontrar un lazo geográfico entre el continente europeo y un país que se encuentra del otro lado del Atlántico.

Se tiene que guardar en la mente que un tratado no es nada más que una decisión comuna entre países . Entonces, no es un obstáculo imposible a superar ; la única cosa que necesitaría Canadá para integrar la Unión sería un cambio del tratado fundador en el caso de que todos los Estados miembros se pongan de acuerdo para modificarlo. Esta posibilidad es apoyada por el hecho de que el Estado canadiense ya respeta los otros principios fundadores de la Unión Europea como el Estado de derecho o mismo el pluralismo democrático .

Un obstáculo político se queda tras resolver el problema del tratado, el mercado común que existe entre los Estados miembros. Es este punto el que se puede entender como la motivación principal de los canadienses, donde 62 % de ellos definen el mercado común como la principal razón de su voluntad de integración .

Este punto puede iniciar varias preguntas sobre cómo se podría articular la presencia de un miembro del tamaño geográfico, político y sobre todo económico como Canadá. El principio de libre comercio y de mercado común instaura entre los países miembros una libre circulación de los productos, del dinero y de los conocimientos industriales .

Varios productos que la Unión intercambia con Canadá saldrían de los varios acuerdos que ya existen entre los miembros europeos y el país de América del Norte. Un acuerdo comercial que tenía que ser instaurado entre la UE y Canadá, la CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement en inglés) fue muy criticado por países como Bélgica, Francia o Chipre que tenían miedo de la posible concurrencia entre los países europeos y el vecino al otro lado del Atlántico.

Los riesgos ecológicos también tienen que ser tomados en cuenta porque un aumento muy rápido, casi instantáneo, del intercambio de productos entre Canadá y el continente europeo, sería perjudicial para el océano que se encuentra entre los dos.

Entonces, por ahora no se tiene que esperar una integración de Canadá a la UE en los próximos meses , porque de todas formas es un procedimiento que dura años y años ante de acabarse. Además, como los tratados tendrían que ser cambiados, la voluntad de integración y la voluntad de integrar deberían mantenerse de manera durable en el tiempo de los dos lados.

Al resultado de la encuesta de Abacus, la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, aseguró que la UE se sentía “halagada por los resultados de esta encuesta”, que “demuestra el atractivo de la Unión Europea” .

El ejemplo de Noruega podría ser el bueno para Canadá, el país podría ser casi integrado con una multitud de tratados de comercio, fiscales o mismo para el desplazamiento de personas sin hacer directamente parte de la UE. Países como Suiza son miembros de varios tratados, como el Acuerdo de Schengen , que permite el libre desplazamiento de los individuos en los territorios de los miembros partes al tratado.

De estos acuerdos las dos partes podrían salir con beneficios . La UE es muy dependiente de las energías que vienen del exterior y en 2023 compraba todavía 15 % de su gas a Rusia, cuando al mismo tiempo denuncia la agresión de este Estado en el territorio de su vecino ucraniano. La Unión ganaría a integrar Canadá, que es un gran productor de energía y de minerales que podrían interesar a Europa. Al contrario, abrir su mercado telefónico a empresas europeas podría permitir tener acceso a ofertas más baratas para los ciudadanos canadienses .

El principio de ayuda entre miembros de la UE podría ser un punto más de voluntad de integración del país de América del Norte. De hecho, un país rico y desarrollado como Canadá —más desarrollado que Estados de Europa del Este— podría ser visto de manera positiva por los miembros de la organización .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

TS