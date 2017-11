Presentadora acusa a senador de EU de agarrarle los pechos

Los casos de escándalo sexual llegaron de lleno al Congreso de los Estados Unidos, con la denuncia por acoso al senador demócrata por Minesota, Al Franken.

La modelo y presentadora de radio, Leena Tweeden, en un texto publicado en la página web de TalkRadio 790 KABC de Los Ángeles, el medio en el que trabaja, acusó a Franken de "besarla de forma forzosa" y de "agarrarle los pechos mientras dormía" en una gira de entretenimiento para soldados desplegados en zona de conflicto en la que coincidieron en diciembre de 2006.

Según el relato de la mujer, ambos compartían escena en un guión escrito por Franken, en el que tenían que besarse. El actual senador, por aquel entonces un reconocido actor cómico, insistió en "ensayar" el momento de beso, algo a lo que Tweeden accedió para que dejara de presionarla.

"Dijimos la frase que llevaba al beso y entonces vino a mí, puso su mano detrás de la cabeza y aplastó sus labios contra los míos, encajando de forma agresiva su lengua en mi boca", escribió la modelo y presentadora de radio.

El texto de denuncia incluye además una foto -que circula ya en diversos medios- en la que aparece dormida con traje de soldado, y Franken inclinándose hacia ella con el gesto de querer agarrar los pechos de la mujer.

Tweeden afirma que vio la foto hasta que estaba de regreso en EU y vio el CD de imágenes que le dio el fotógrafo.

"No podía creerlo. Me manoseó, sin mi consentimiento, mientras estaba dormida. Me sentí violada una y otra vez. Avergonzada, denigrada, humillada", contó en el portal de TalkRadio.