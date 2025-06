Policía rusa irrumpe en concierto, entrega citatorios para combatir en Ucrania

Las fuerzas de seguridad rusas irrumpieron en un concierto de una banda punk en la ciudad de Ekaterimburgo, donde interrogaron a los asistentes por sus opiniones políticas y les entregaron citaciones para entrar en el ejército ruso y combatir en Ucrania, informó hoy la plataforma independiente Mediazona.

"Las fuerzas de seguridad reunieron a la gente contra la pared, revisaron sus teléfonos, incluida la aplicación de Telegram, revisaron también sus documentos de identidad y los fotografiaron", relata uno de los testigos que cita un medio local.

Los testigos afirman que “les preguntaron sobre su lugar de estudio o trabajo, así como sobre el servicio militar”.

El medio local Svet Yekaterinburg también afirma que los asistentes fueron interrogados por sus opiniones políticas y les entregaron citaciones para el reclutamiento en el ejército a algunos varones.

Además, en la operación participaron personas con uniforme militar con simbología del grupo de extrema derecha Comunidad Rusa, conocido por colaborar con las fuerzas del orden e incluso actuar como fuerza policial no oficial por su propia cuenta realizando redadas contra inmigrantes y denunciando a activistas contra la guerra en Ucrania.

Los hechos tuvieron lugar en el bar Syndrome, donde el pasado 4 de mayo la policía ya realizó un registro similar.

Guerra entre Rusia y Ucrania

Según información de Human Rights Watch, el 24 de febrero de 2022 Rusia inició una invasión militar a gran escala en Ucrania, llevando a cabo ataques que han provocado la muerte y lesiones de civiles, así como una profunda crisis humanitaria y que continúa afectando a la población ucraniana y generando tensiones a nivel internacional.

De acuerdo con The New York Times, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no descartó que sus fuerzas tomaran la ciudad de Sumy durante una conferencia económica anual celebrada en San Petersburgo del 18 al 21 de junio. En el norte de Ucrania, una campaña militar rusa ha desplegado unidades a aproximadamente 20 kilómetros del centro de esa ciudad, lo que podría anticipar una nueva ofensiva.

Con información de EFE, Human Rights Watch y The New York Times***

