Plan de deportación masiva de Trump merece la pena ser escuchado: Netanyahu

El día de ayer, jueves 6 de febrero, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, declaró desde Estados Unidos que la propuesta de su homólogo Donald Trump de deportar de forma masiva a los palestinos de Gaza “merece” ser escuchada.

"Merece la pena escuchar con atención", expresó Netanyahu, según un discurso divulgado esta madrugada por su Oficina.

"Como saben, anteayer tuve una reunión histórica con el presidente Trump, que fue un gran punto de inflexión para el futuro de Israel", dijo Netanyahu en una elocución grabada en hebreo. "En esta reunión, también planteó su idea sobre Gaza para el día después de Hamás, y creo que vale la pena escuchar con atención esta idea, que es la primera idea original que se plantea en años”.

Netanyahu, acérrimo opositor a un Estado palestino, dijo también haberse reunido con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, con el vicepresidente o el secretario de Defensa, Pete Hegseth en el Pentágono, a quienes calificó de "grandes amigos del Estado de Israel".

"De allí fui al Congreso donde me reuní con los jefes de la Cámara de Representantes y del Senado, republicanos y demócratas por igual, y todos estuvieron de acuerdo conmigo en dos cosas: una, que Irán no debe tener armas nucleares y dos, que Hamás debe ser eliminado. No puede estar allí en Gaza" , continuó Netanyahu.

El martes, Trump sugirió convertir la devastada Franja de Gaza -debido a la guerra israelí con apoyo militar de Estados Unidos- en una suerte de paraíso turístico o residencial, una especie de "Riviera de Oriente Medio", en sus propias palabras, tras la expulsión forzosa de los gazatíes, lo que viola el Derecho Internacional Humanitario al basarse en el desplazamiento forzado de la población de un territorio ocupado.

"Cuando el desplazamiento forzoso se produce como parte de una política de Estado y con intención, puede representar un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", indicó Omar Shaker, director de HRW para Israel y Palestina.

