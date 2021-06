Pence dice que él y Trump discrepan sobre el 6 de enero

El ex vicepresidente Mike Pence dijo el jueves no estar seguro de que él y el ex mandatario Donald Trump "coincidirán" alguna vez sobre lo sucedido el 6 de enero, pero señaló que "siempre estará orgulloso de lo que logramos para el pueblo estadounidense en los últimos cuatro años".

Durante una cena republicana en el estado de Nueva Hamphsire, el ex vicepresidente emitió sus comentarios más amplios a la fecha sobre los acontecimientos del 6 de enero, cuando furiosos simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio federal, algunos de los cuales gritaban: "¡cuelguen a Mike Pence!", por haber dicho que no tenía la autoridad para anular la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

"Como dije ese día, el 6 de enero fue un día oscuro en la historia del Capitolio de Estados Unidos. Pero gracias a la veloz acción de la policía del Capitolio y la policía federal, la violencia fue suprimida. El Capitolio fue protegido", declaró Pence.

"Y ese mismo día, volvimos a sesionar en el Congreso y cumplimos nuestros deberes de acuerdo con la Constitución y leyes de Estados Unidos", continuó Pence. "¿Saben?, el presidente Trump y yo hemos conversado muchas veces desde que dejamos nuestros cargos. Y no sé si alguna vez coincidiremos sobre ese día".

Fue un cambio de tono excepcional para Pence, quien se mantuvo leal cuatro años a su jefe Trump en medio de controversias, investigaciones y juicios políticos. Tuvo lugar en momentos en que Pence sopesa su propia aspiración presidencial para 2024, y mientras los republicanos, algunos de los cuales estuvieron airados con Trump después de la insurrección del 6 de enero, han vuelto a cerrar filas en torno al ex mandatario.

Pence elogió a Trump varias veces durante su discurso de casi 35 minutos durante la cena de entrega de las distinciones Lincoln-Reagan del Comité Republicano del condado Hillsborough, en Manchester. Pence intentó implicar a los demócratas en los acontecimientos del 6 de enero cuando afirmó que querían mantener la insurrección en las noticias para desviar la atención de la agenda liberal del presidente Joe Biden.

"No permitiré que los demócratas ni sus aliados en la prensa aprovechen un día trágico para desacreditar las aspiraciones de millones de estadounidenses. Tampoco permitiré a los demócratas ni a sus aliados en la prensa que distraigan nuestra atención del intento del nuevo gobierno de dividir nuestro país a fin de impulsar su agenda radical", señaló Pence.

OA