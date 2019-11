Pelosi invita a Trump a testificar en investigación en su contra

La presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, invitó al presidente Donald Trump a testificar en la investigación de juicio político en su contra, justo cuando varios testigos claves declararán públicamente.

Rechazando las acusaciones del presidente de que el proceso ha sido arreglado en su contra, Pelosi dijo que Trump es bienvenido para comparecer o responder preguntas por escrito, si así lo desea.

"Si él tiene información exculpatoria, que le quita culpa, entonces esperamos verla", dijo la congresista en una entrevista transmitida el domingo por la cadena CBS.

Trump "podría presentarse ante la comisión y hablar, decir todas las verdades que quiera decir, si es que quiere hacerlo".

El líder demócrata en el Senado Chuck Schumer habló en el mismo tenor.

"Si Donald Trump no está de acuerdo con lo que está escuchando, no le gusta lo que está escuchando, no debería tuitear. Debería acudir a la comisión y testificar bajo juramento. Y debería permitir que todas las personas que le rodean vengan ante la comisión a testificar bajo juramento", dijo Schumer a reporteros. Hizo notar que la insistencia de la Casa Blanca en bloquear a testigos para que no cooperen hace surgir la pregunta: "¿Qué está ocultando?".

Los legisladores hicieron esos comentarios mientras la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes se prepara para la segunda semana de audiencias públicas dentro de su investigación, que incluye el testimonio del hombre que es quizás el testigo más importante: Gordon Sondland, embajador del gobierno de Trump ante la Unión Europea. Él es la única persona entrevistada hasta ahora que sostuvo conversaciones directas con el presidente acerca de la situación, porque la Casa Blanca ha evitado que otras personas cooperen con lo que considera es una farsa.

Y los testimonios dejan entrever que Sondland estuvo muy involucrado en conversaciones que están en el centro de la investigación, acerca de si Trump retuvo la ayuda militar estadounidense a Ucrania para presionar al presidente de ese país a que anunciara una pesquisa a los demócratas, incluyendo al exvicepresidente Joe Biden, uno de los principales precandidatos a la nominación demócrata a la presidencia para el 2020, y su hijo Hunter.

Múltiples testigos dijeron haber escuchado una conversación telefónica en la que Trump y Sondland hablaron sobre los intentos para hacer que el gobierno ucraniano efectuara dicha pesquisa. En testimonios privados a investigadores del proceso de juicio político divulgados el sábado, Tim Morrison, exasesor del Consejo de Seguridad Nacional y experto republicano en asuntos de defensa, declaró que Sondland le dijo que él estaba dialogando directamente con Trump sobre asuntos de Ucrania.

Morrison indicó que Sondland y Trump hablaron unas cinco veces entre el 15 de julio y el 11 de septiembre, las semanas en que se retuvieron los 391 millones de dólares de asistencia estadounidense a Ucrania antes de que fueran entregados.

Morrison señaló que Sondland le dijo a un alto funcionario ucraniano en una reunión que la vital ayuda militar estadounidense podría ser entregada si el principal procurador del país "se para frente a un micrófono y anuncia que va a comenzar la investigación sobre Burisma", la compañía de gas que contrató a Hunter Biden.

En la entrevista con CBS, Pelosi prometió proteger al informante cuya queja desató la investigación de juicio político contra Trump.

"Me aseguraré" de que el mandatario "no intimide" al denunciante, declaró Pelosi.

IM