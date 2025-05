Durante "La Mañanera" de este viernes, Claudia Sheinbaum comentó que no asistirá a la misa de inauguración del pontificado del papa León XIV , el próximo 18 de mayo, en el Vaticano: "no creo que vaya a la misa, no sé si Rosa Icela va a querer ir […], como representante nuevamente".

Sin embargo, la Mandataria reiteró que enviará una invitación a León XIV para que visite México , como anunció ayer: "Lo vamos a invitar para que venga a México, ya habrá oportunidad de invitarle, [...] pero le deseamos siempre lo mejor , y que sea un líder para la construcción de la paz en nuestro mundo".

Lee también: Papa León XIV ha roto ESTE tabú dentro de la Iglesia Católica

Añadió que existe una buena relación entre su administración y la Iglesia Católica , incluso se ha puesto en marcha un programa en los atrios de las iglesias para el desarme voluntario.

"Es muy importante, por lo que representa, no solamente el jefe de Estado Vaticano, sino como líder de la Iglesia Católica . [...] Ahora, tenemos algunos programas con la Iglesia Católica, [...] el desarme, sí a la paz, con todas las iglesias, pero particularmente la Iglesia Católica lo ha adoptado y les agradecemos ", dijo.

Finalmente, confió en que el Papa León XIV seguirá con el legado del papa Francisco . "Va a estar atento, [...] a las necesidades de quien menos tiene, y al mismo tiempo la construcción de la paz y la prosperidad en el mundo", comentó.

Te puede interesar: Chivas: Domenec Torrent puso como condición traer tres jugadores del San Luis

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF