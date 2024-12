¿Ovnis o drones? Extraños avistamientos en Nueva Jersey desatan teorías

En Nueva Jersey, un misterioso zumbido nocturno ha generado revuelo y teorías conspirativas. Aunque no está claro si se trata de drones u otros aparatos, los avistamientos han causado gran preocupación entre los residentes, quienes no dejan de mirar al cielo.

Los primeros reportes, difundidos por noticias locales y redes sociales alrededor del Día de Acción de Gracias, desataron una creciente saga de avistamientos. Esta semana, el asunto ha escalado: legisladores locales exigen respuestas a las autoridades federales y estatales, pero hasta el momento no han obtenido ninguna explicación.

Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, escribió al presidente Joe Biden solicitando respuestas sobre los misteriosos avistamientos en el estado. El nuevo senador Andy Kim pasó la noche del jueves buscando drones en el norte rural de Nueva Jersey y compartió su experiencia en X.

Sin embargo, lo más sorprendente ha sido la rápida proliferación de teorías conspirativas, ninguna de las cuales ha sido confirmada ni mencionada por las autoridades federales y estatales, quienes aseguran estar investigando los incidentes.

Se ha vuelto común referirse a las máquinas voladoras como drones, pero hay preguntas sobre si lo que la gente está viendo son aeronaves no tripuladas o algo más. Algunos teorizan que los drones vinieron de una nave nodriza iraní.

Otros piensan que son del Servicio Secreto que vigila la propiedad del presidente electo Donald Trump en Bedminster. Hay quienes se preocupan por China, el Estado profundo y demás posibilidades. Ante la incertidumbre, la gente ha hecho lo que hace en 2024: crear un grupo en redes sociales.

La página de Facebook llamada “New Jersey Mystery Drones- let's solve it” tiene casi 44,000 miembros. La gente está publicando sus fotos y videos de avistamientos. Un video muestra una luz blanquecina volando en un cielo oscuro, y un comentarista concluye que es de otro mundo.

El Departamento de Seguridad Nacional federal y el FBI también dijeron en un comunicado conjunto que no tienen evidencia de que los avistamientos representen "una amenaza a la seguridad nacional o pública o tengan un nexo extranjero". "¿Cómo puedes decir que no representa una amenaza si no sabes qué es?", cuestionó Bushey. "Creo que por eso tanta gente está inquieta".

William Austin es el presidente del Colegio Universitario del Condado Warren, que tiene un programa de estudios en tecnología de drones y está coincidentemente ubicado en uno de los sitios de avistamientos.

Austin dice que ha visto videos de supuestos drones y que la gente ve aviones pero los cataloga erróneamente como drones. Citó un efecto óptico llamado paralaje, que es el cambio aparente de un objeto cuando se ve desde diferentes perspectivas.

Foto que muestra el horizonte al anochecer y puntos luminosos cerca de Lebanon Township. AP / Trisha Bushey

