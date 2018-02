Oposición venezolana descarta ir a elecciones

Los mayores partidos opositores de Venezuela acordaron no participar en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril ante la falta de condiciones electorales, decisión que eleva las tensiones políticas y amenaza con profundizar la crisis que enfrenta el país.

El vicepresidente del partido Acción Democrática, Edgar Zambrano, dijo que su organización y las fuerzas Primero Justicia (de Henrique Capriles) y Un Nuevo Tiempo decidieron sumarse a la postura de Voluntad Popular (de Leopoldo López), la tercera fuerza opositora, de no acudir a los comicios.

En tanto, Diosdado Cabello, uno de los brazos fuertes del partido gobernante y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), propone que en los mismos comicios sean elegidos los diputados del Congreso, dominado por la oposición y cuyo mandato finaliza en enero de 2021, hecho que los analistas asumen como un intento del oficialismo de presionar a algunas facciones de la oposición para que acudan a las elecciones presidenciales.

El dirigente planteará la solicitud a la oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país como un suprapoder y que hasta ahora ha aprobado todas sus decisiones —las más radicales a cargo de Cabello— de forma unánime.

“Están viendo la posibilidad de echarle el guante a todos los poderes de una vez, aprovechando que no hay oposición, que la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) no va a participar y ven la posibilidad de arrasar con todo”, declaró el politólogo Luis Salamanca.

No obstante, la decisión de no participar en los comicios no es compartida por todos los partidos de la alianza opositora, lo que ha significado un quiebre más de la MUD; ya que dirigentes como Henri Falcón, disidente chavista y potencial candidato, sostienen que “la salida tiene que ser democrática, constitucional, electoral”.

Comienza preventa del Petro

Venezuela inició ayer la preventa del Petro, criptomoneda lanzada por el presidente Nicolás Maduro; un recurso que en medio de la crisis y los graves problemas de liquidez del país, tiene pocas posibilidades de éxito.

La Casa Blanca no quiere diálogo

La Casa Blanca dijo ayer que el presidente Donald Trump sólo podría reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, cuando éste “restaure la democracia”, en tanto eso no ocurra tampoco habrá espacio para hablar.