ONU defiende que la Autoridad Palestina asuma el control de Gaza

Este miércoles, la Organización de las Naciones Unidas defendió el hecho de que la Autoridad Palestina es la única "reconocida en todo el territorio palestino" para asumir el control político de la Franja de Gaza . Esta declaración intervino después de que el presidente de esta misma Autoridad, Mahmud Abás, miembro del Fatah, reclamó el control de la Franja argumentando que permitiría que el grupo islamista Hamás deje las armas.

Al ser preguntado por las declaraciones de hoy de Abás, que gobierna en partes reducidas de la Cisjordania ocupada —pero no en Gaza—, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, se pronunció en acuerdo con él sobre su legitimidad sobre la Franja de Gaza . Además, exigió a Hamás, la autoridad de facto en Gaza, liberar a los 59 rehenes israelíes que todavía retiene.

Dujarric dijo "la Autoridad Palestina es la autoridad que reconocemos en todo el territorio palestino y queremos que los palestinos puedan elegir su propio futuro".

El vocero añadió: "Lo que queremos inmediatamente es un retorno del cese de hostilidades en Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria, como en el momento en que tuvimos un alto el fuego y queremos la liberación de los rehenes", además de una " solución de dos estados ", la postura oficial de la ONU.

Uno de los temas más espinosos de la guerra de Gaza es precisamente la posguerra y quién asumirá el control de la franja una vez terminados los combates , con varias propuestas enfrentadas, según procedan del mundo árabe, de Israel o de la ONU, entre los principales actores.

Durante su rueda de prensa diaria, el portavoz abordó también la acuciante situación tras los últimos ataques israelíes en Gaza, que ya han dejado 51.300 muertos en el año y medio de conflicto desatado por los ataques de Hamás a Israel de octubre de 2023.

"Está claro que no existe la ayuda humanitaria que necesitamos: no hay suficiente equipamiento, no hay suficiente combustible para operar el equipamiento que hay allí y es extremadamente difícil intentar encontrar a la gente que esperamos haya sobrevivido en esas condiciones", lamentó Dujarric.

" En toda Gaza, las condiciones de vida son honoríficas . Más de la mitad de la población depende de sistemas de saneamiento inadecuados o inexistentes y un 75 % reporta exposición a residuos, basura abierta e infestaciones de roedores", agregó el vocero de Naciones Unidas, quien llamó al mundo a hacer lo posible para que se levante el bloqueo a la ayuda y se libere a los rehenes.

La víspera, Israel mató al menos a 38 personas y dejó heridas a otro centenar, según el recuento de los hospitales que publica diariamente el Ministerio de Sanidad del enclave, gobernado por Hamás.

Otras diez personas murieron en un bombardeo israelí durante esta madrugada contra la escuela Yafa de Ciudad de Gaza, que sirve de refugio a palestinos desplazados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

TS