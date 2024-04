ONU: La humanidad perdió su "brújula moral" en Gaza

Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU, advirtió que la "brújula moral" de la humanidad se perdió en Gaza con consecuencias perjudiciales en el camino recorrido para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este martes, la vicesecretaria mostró el informe sobre la Financiación del Desarrollo Sostenible para 2024, en donde se mostraba un peor escenario que el año pasado, ya que a la crisis de Covid-19 y a la guerra de Ucrania, se le sumó la guerra que comenzó el pasado octubre en la Franja de Gaza.

Pese a algunas reticencias a expresar una "declaración personal" sobre Gaza, Mohammed señaló que la guerra en Siria "retrasó 40 años (de trabajo) en los Objetivos de Desarrollo de Milenio" y sentenció que "hemos perdido una generación de los ODS en Gaza a día de hoy".

"La Gaza de ayer no es la Gaza de hoy", mencionó la diplomática, quien recordó que antes de la guerra "la esperanza llegaba desde la (agencia de los refugiados) Unrwa y la educación", las actividades para los jóvenes y una conexión digital que les hacía sentirse parte del mundo y tener aspiraciones.

Aseguró que todo eso ya no existe, que se les "han negado los derechos": "Hemos perdido nuestra brújula moral, no vemos que (lo que hay en) Gaza son personas, vemos una guerra, y eso no es aceptable", sostuvo la vicepresidenta de la ONU, que pidió a los países "hacer algo rápido" ya.

La número dos de la ONU, en términos generales, advirtió que el mundo afronta una crisis de desarrollo seria" que requiere un "inmenso esfuerzo internacional", principalmente financiero, antes de 2030, fecha límite para el cumplimiento de unos ODS "descarrilados" debido a "múltiples shocks".

Según los autores del informe, se necesitan 4 billones de dólares adicionales por año hasta 2030 para poder alcanzar los ODS, una brecha que casi dobla la cifra de 2,5 billones estimados el año anterior a la pandemia de covid-19, y que está sintiéndose sobre todo en los países en desarrollo.

Mohammed dijo que el 40 % de la humanidad vive en países que gastan más en pagos de intereses de deuda externa que en salud y educación, y reclamó reformas al sistema financiero internacional e incentivos para las inversiones privadas, que contribuyan al desarrollo sostenible global.

