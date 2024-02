Nuevas Ideas, partido de Bukele logra mayoría en el Congreso de El Salvador

Este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador oficializó que el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente, Nayib Bukele, logró 54 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que le da mayoría en este órgano y seguir siendo la primera fuerza política del país centroamericano.

Los partidos aliados del oficialismo en el Congreso, el Partido de Concertación Nacional (PNC) y el Demócrata Cristiano (PDC) obtuvieron 2 y 1 escaño, respectivamente.

Mientras que los opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el minoritario Vamos (centroderecha) lograron 2 y 1 parlamentarios.

El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene 4 diputados, no logró ningún escaño, por lo que por primera en su historia desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992) no tendrá representación en dicho órgano, pero no desaparece como partido político.

