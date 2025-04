Luego de que un helicóptero se estrellara en las aguas del río Hudson, provocando la muerte de cinco turistas españoles y el piloto, organizaciones sin fines de lucro y políticos piden prohibir los vuelos no esenciales sobre la Gran Manzana, los cuales promedian 80 mil viajes anuales.

La organización Stop the Chop informó que cada año hay 60 mil vuelos de helicópteros no esenciales que salen de la ciudad. Si se tiene en cuenta los vuelos que sobrevuelan la Gran Manzana, pero que salen de la ciudad de Jersey -al otro lado del río- "hay unos 80 mil vuelos de helicópteros no esenciales sobre el área metropolitana de Nueva York cada año".

Pese a estos datos, Melissa Elstein, presidenta de la junta directiva de la organización, destacó que la cifra podría ser aún mayor porque no pueden obtener la información de helipuertos privados.

Los vuelos no esenciales que sobrevuelan la ciudad son, por un lado, vuelos turísticos -como fue el caso del accidente mortal de ayer-, y, por otro lado, vuelos para trasladarse desde los aeropuertos cercanos a Manhattan o desde la Gran Manzana a The Hamptons (zona de playas de Nueva York) o Atlantic City (New Jersey).

Elstein destaca que ese tipo de transporte cada vez es más popular a medida que se hacen más conocidos los llamados 'taxis aéreos', como Blade.

"Antes, para volar en helicópteros, la mayoría de la gente alquilaba o tenía uno propio. Pero Blade es básicamente como el Uber de los cielos, solo que compartido" , anotó Elstein.

El objetivo de Stop the Chop desde 2014 es hacer que se terminen los vuelos de helicópteros no esenciales porque "son demasiado arriesgados en la ciudad más densamente poblada de EU".

"Son demasiado contaminantes. Desperdician mucho combustible. Aumentan las partículas en la atmósfera y son excesivamente ruidosos, lo cual también representa un riesgo para la salud y una preocupación para la calidad de vida" , anotó Elstein.

También se han unido a la petición voces dentro de la Asamblea Municipal, como Brad Hoylman-Signal, que representa al oeste de Manhattan y el legislador municipal Chris Marte, del extremo sur de la isla.

Hoy, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, descartó prohibir los helicópteros turísticos, pero dijo a la cadena Fox que lo que tiene que hacer la ciudad es asegurarse de que esos vuelos sean seguros. Una declaración que Elstein calificó de insensible.

"La gente viene a Nueva York para hacer turismo de muchas maneras diferentes, y una minoría muy pequeña participa en los vuelos turísticos en helicóptero. Así que podríamos cerrar este negocio, y la gente seguiría haciendo turismo por Nueva York de forma más segura y respetuosa con el medio ambiente" , concluyó.

