No estoy buscando guerra con Irán: Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), señaló que no busca una guerra con Irán, en medio del aumento de las tensiones con ese país, y se mostró dispuesto a un posible contacto, pero aclaró que sin condiciones.

El gobernante se refirió al derribo, el pasado jueves, de un avión no tripulado estadounidense y su decisión de suspender un ataque contra blancos iraníes para evitar la pérdida de vidas.

“No estoy buscando la guerra, y si la hay, será una destrucción como nunca antes se ha visto. Pero no estoy buscando hacer eso”, sentenció el mandatario, quien subrayó que el país persa no puede tener un arma nuclear. “¿Quieren hablar? Bueno. De lo contrario, pueden tener una mala economía en los próximos tres años”, agregó Trump, quien consultado sobre alguna condición para un acercamiento, sentenció: “En lo que a mí respecta, no hay condiciones previas”.

Ayer, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ratificó que el mensaje de Trump “es muy claro”, en el sentido de que su país no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. Además, Pence aseguró que el gobernante estadounidense anunciará hoy “sanciones adicionales contra Irán”, sin que precisara mayores detalles.

Washington y Teherán reiteran que rechazan ir a la guerra pero la tensión aumenta y la multiplicación de incidentes en el Golfo hace temer una escalada hacia el conflicto armado.

El vínculo entre Washington y Teherán se deterioró a partir de mayo de 2018, cuando Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo internacional firmado de 2015 para frenar las ambiciones nucleares de Irán, restableciendo duras sanciones contra esa república islámica.

Las relaciones empeoraron luego con los ataques contra petroleros en la región del Golfo en mayo y junio, que Washington atribuye a Teherán y éste desmiente.

Estados Unidos reforzó recientemente su dispositivo militar en Medio Oriente en medio de nuevos roces por el anuncio de Irán de que sus reservas de uranio enriquecido superarán el 27 de junio el límite previsto el acuerdo nuclear.

La ONU pide parar la escalada en golfo Pérsico

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó a evitar cualquier escalada de tensión en el Golfo Pérsico, advirtiendo que “el mundo no puede permitirse una gran confrontación” en la zona.

“Es absolutamente esencial evitar cualquier forma de escalada”, subrayó Guterres en la Conferencia Mundial de Ministros Responsables de la Juventud 2019 y el Foro de la Juventud “Lisboa +21”, que reúne a responsables sobre temas sobre los jóvenes de países, organizaciones internacionales y no gubernamentales, y la sociedad civil.

“En el Golfo Pérsico se está viviendo una situación de gran tensión”, destacó Guterres.