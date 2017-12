Niegan relevo de Tillerson en el gabinete de Trump

Las dudas sobre la permanencia de Rex Tillerson en el gabinete del presidente Donald Trump, han vuelto a salir a la luz luego de que los diarios The New York Times y The Washington Post publicaran ayer informes que apuntan a que el republicano planea reemplazar a su secretario de Estado por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.

Cuestionado durante una reunión en el Despacho Oval sobre si quiere que Tillerson siga en el cargo, el mandatario se limitó a decir: “Él está aquí. Rex está aquí”.

Más tarde, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, indicó que Tillerson “está comprometido con su trabajo”, justo como ocurrió hace casi dos meses, cuando la NBS News habló dobre la posible dimisión del funcionario luego de llamar “idiota” a su jefe tras las discrepancias que han tenido —y mantienen— en torno a la forma en que lleva las relaciones exteriores y su postura respecto a temas de especial interés, como lo es Corea del Norte.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó que “no hay anuncios” sobre cambios en el gabinete, y advirtió que todos los ministros están concentrados en “completar este increíblemente exitoso primer año” de Gobierno. Agregó que “cuando el presidente pierda su confianza en alguien, esa persona ya no servirá en el cargo en el que está”.

Por lo pronto, ayer se anunció una agitada agenda para Tillerson en Bruselas (Bélgica), Viena (Austria) y París (Francia) para la próxima semana.

PONEN PAUSA EN EL SENADO

Los senadores Roy Blunt y Mitch McCornell. La mayoría republicana está bastante cohesionada en cuanto a la filosofía de la reforma tributaria. AFP/S. Loeb

Esperan hoy votación de la reforma fiscal

El presidente estadounidense Donald Trump esperaba alcanzar ayer una victoria política en el Senado con la aprobación de la reforma fiscal, pero la votación al proyecto del mandatario tendrá que esperar hasta hoy.

El republicano Bob Corker quería agregar una disposición que desencadenaría aumentos automáticos de impuestos en los próximos años si los recortes impositivos en el proyecto no logran impulsar a la economía y generar ingresos suficientes para compensar la expansión prevista del déficit. Pero la propuesta fue rechazada por motivos de procedimiento.

Aunque las estimaciones de expertos, e incluso del mismo Trump, sugieren que la reforma se aprobará hoy a más tardar, la pausa establecida ayer en el Senado pone de manifiesto las preocupaciones entre los conservadores fiscales en el partido.

La mayoría republicana está bastante cohesionada en cuanto a la filosofía de la reforma tributaria, que contiene fuertes rebajas de impuestos a personas y empresas, y que simplifica las normas y trámites fiscales; pero nadie puede asegurar que los 52 republicanos votarán a favor del proyecto, al que todos los demócratas se oponen.

Lo cierto es que partido republicano también debe tomar con calma sus decisiones, con miras a las elecciones de noviembre de 2018, en las que buscan mamtener el control deñ Senado y la Cámara de Representantes.