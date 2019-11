Mueren cuatro personas en manifestaciones anti-ONU en el Congo

Al menos cuatro manifestantes murieron el lunes en los disturbios anti-ONU en Beni, en el este de la República Democrática del Congo, indicó a la AFP la fiscalía de la justicia militar.

"Hubo cuatro muertos durante el día", declaró el auditor (procurador) militar Kumbu Ngoma, que menciona la posibilidad de una quinta víctima.

"Para esta noche, me dijeron que habrá otra muerte. No he visto aun el cuerpo", dijo. "Hay diez civiles heridos y tres militares congoleños heridos", agregó.

Algunas "investigaciones" determinarán el origen de los disparos: "No sabemos quien disparó", puntualizó Ngoma.

Un corresponsal de la AFP oyó muchos disparos durante el día frente a las instalaciones de Naciones Unidas atacadas por los manifestantes.

Decenas de manifestantes invadieron y prendieron fuego a una base de la ONU en el marco de una protesta contra una serie de masacres atribuidas al grupo armado ADF y la "inacción" de los Cascos Azules.

La RDC anunció operaciones militares "conjuntas" con la ONU, señaló la presidencia tras el ataque contra la Misión de Naciones Unidas en Congo (Monusco) de Beni, donde la tensión de los últimos días dejó en suspenso la lucha contra la epidemia de ébola que mató a cerca de dos mil 200 personas.

"Viviendas del personal de Naciones Unidas fueron atacadas y vandalizadas", indicó antes una portavoz de la Monusco contactado por la AFP.

La oficina atacada se encuentra al lado de un campamento de Cascos Azules de Malawi, según la Monusco. Fuerzas congoleñas también estaban presentes en el lugar.

Cascos Azules procedieron a "disparos al aire", pero "ninguno fue dirigido a los manifestantes", afirmó a la AFP un vocero de la misión de la ONU.

JM