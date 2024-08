Mil especies y un récord Guinness

El pasado 1 de mayo de 2024 se obtuvo un nuevo récord Guinness en el ámbito ambiental. Y no, no me refiero al récord del día más caluroso en la Tierra en los registros de temperaturas de la historia de la humanidad. Este afortunadamente es un récord esperanzador. Se trata de la red de ciencia de la conservación más grande de voluntarios del mundo: la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE o también conocida como SSC por sus sigla en inglés) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con científicos voluntarios de casi todos los países del planeta (186 para ser precisos) y que cuenta ya con 10,072 afiliados; el récord Guinness lo obtuvo por la cantidad de miembros que agrupa.

El propósito principal de la CSE es reunir la experiencia de científicos locales de todo el mundo para recopilar datos y tendencias sobre el estado de especies particulares. Esto ayuda a informar las acciones de conservación más efectivas y las políticas gubernamentales, así como actualizar la muy reconocida Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. La CSE se organiza por grupos de especialistas de ciertas especies o grupos de organismos, por ejemplo: el grupo de especialistas de nutrias o el grupo de especialistas de peces de agua dulce, por mencionar algunos.

Hasta la fecha, la UICN y sus socios han evaluado más de 157 mil especies, entre ellas al oso panda, rinocerontes y la vaquita marina, por mencionar algunas especies carismáticas y conocidas, pero también se evalúan muchas especies que no son tan populares como los peces de agua dulce.

En el caso de los peces de agua dulce hay esperanza con la iniciativa “Shoal”, que generó el “Plan para la Acción Acelerada de Conservación de 1,000 Peces de Agua Dulce para 2035”, que puede consultarse en la página de la iniciativa “Shoal”. El objetivo es asegurar que al menos 1,000 especies de peces de agua dulce, de las más amenazadas del mundo, reciban atención en conservación para el año 2035.

Un caso alentador ocurre en el río Teuchitlán en Jalisco, México, donde se extinguieron en la naturaleza dos especies de peces endémicos: el “Picote Tequila” y el “Tiro Dorado”. Gracias al trabajo de reproducción en catutiverio por parte de la Universidad Michoacana y el Zoológico de Chester, y a las acciones para identificar y minimizar las amenazas en el hábitat natural por parte del grupo local Guardianes del Río, las dos especies fueron reintroducidos exitosamente en la naturaleza y ahora están en camino a la recuperación. Ésta historia es considerada un gran éxito y sirve como un ejemplo del potencial de la colaboración internacional y local para recuperar una especie que estuvo a punto de desaparecer definitivamente de su hábitat.

Contar con personas especialistas y organizadas en un plan claro para la conservación de especies al borde de la extinción genera esperanza para poder revertir la actual crisis de biodiversidad. Esperemos que pronto logremos muchos récords en salvar especies de la extinción. Estamos a tiempo y aún es posible.

Sobre el autor

Manfred Meiners Ochoa, es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, ganador del Premio Jalisco 2021 en el ámbito Ambiental, y actual miembro de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CSE-UICN). @manfoto23 @manfredmeiners77.

Para saber

Crónicas del Antropoceno es un espacio para la reflexión sobre la época humana y sus consecuencias producido por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara que incluye una columna y un podcast disponible en todas las plataformas digitales.