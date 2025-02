Migrantes LGTBIQ+ prefieren México antes que Estados Unidos

Tras el regreso de Donald Trump, hay muchos migrantes de la comunidad LGTBIQ+ que prefieren buscar refugio en México, debido a que el presidente de Estados Unidos ha implementado varias políticas que según activistas, afectan los derechos de la diversidad sexual.

Jorge Delgado, ecuatoriano que recibe servicios en Tapachula, la mayor ciudad del límite con Centroamérica, en Casa Frida, el principal refugio ciudadano para migrantes LGBTI, narró a EFE que salió de su país por la discriminación , por lo que teme al efecto de las políticas de Trump y al discurso de sus simpatizantes.

"Afecta gran parte porque lo que mueve a Estados Unidos mueve mucho al mundo, sus políticas también afectan a todas las naciones a nivel mundial", comentó.

El migrante prefirió pedir refugio en México, donde la discriminación por "preferencia sexual" está prohibida en la Constitución, el matrimonio igualitario es legal en todo el país, y cerca de dos tercios de los estados tienen leyes que reconocen la rectificación de la identidad de género en los documentos legales.

Por ello, cree que en México podrá ser "libre" y luchar por sus derechos, a diferencia de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump.

"Nosotros lo entendemos (la política de Trump) a pesar de que estamos en otros países, que somos personas que trabajamos, que pagamos impuestos, que ayudamos y contribuimos a la comunidad", expresó.

El temor a las medidas de Trump

Migrantes en general han compartido a EFE su desmotivación por medidas de Trump como las deportaciones masivas, el "cierre" de la frontera, y el fin de la aplicación 'CBP One' de la Oficina de Aduanas y Protección para pedir asilo desde el sur de México.

Pero a las personas LGBTI también les preocupa la narrativa de Trump, quien en su primer día en el cargo declaró que "solo hay dos géneros: hombre y mujer", ha limitado el acceso de las personas trans a la salud y el deporte, y ha eliminado protecciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género .

Otra de las beneficiarias de Casa Frida, la hondureña Saraí Castro, relató que muchos migrantes se "esfumaron" tras conocer las políticas de Trump.

Te puede interesar: Sin tener rango, Musk asistirá a la reunión de gabinete de Estados Unidos

"Hemos quedado muchos desilusionados, unos se fueron, se esfumaron, porque cada quien venía con su propósito de ir a Estados Unidos, hay personas que estamos varadas en México, han tronchado (roto) sus sueños", manifestó.

La mujer agradeció a Casa Frida, que otorga atención médica, clases de inglés y salud, aunque la organización civil busca apoyo tras alertar de la pérdida de hasta un 60 % de su presupuesto ante la parálisis de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que ordenó Trump. "No sé cómo es la vida de todo mundo, pero a mi me gusta cómo vivo en Tapachula, cómo me tratan", señaló Castro.

México promete no discriminar

Cuestionada por el ambiente que vive la comunidad LGBTI en Estados Unidos tras la llegada de Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum prometió el viernes pasado "no a la discriminación de ningún tipo. Eso está normado en México. No solamente es justicia, sino que es parte de la Constitución y de las leyes".

En este contexto, hay migrantes como la cubana Daniela que siempre vieron a México como una opción preferible a Estados Unidos.

"Había muchas personas que querían ir a Estados Unidos, pero por mí, no me afectó. Siempre que salí de mi país quería venir a México para hacer una vida aquí, salí por discriminación, por la necesidad que hay en Cuba, no hay medicinas", compartió la isleña, quien llegó a Tapachula hace varios meses, se regularizó y consiguió empleo.

Lee también: Apple anuncia inversión millonaria en Estados Unidos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS