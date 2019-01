México niega que respalde a gobierno de Maduro: EU

El gobierno mexicano dijo que no está de acuerdo con un mapa que mostró la Casa Blanca en el que México aparece entre los países que respaldan al asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El asesor de seguridad nacional John Bolton sostuvo el lunes una conferencia de prensa en la que enseñó un mapa que mostraba en rojo a los países que respaldaban a Maduro, y en azul a aquellas naciones que apoyan al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela.

La embajadora de México en Washington dijo a reporteros que su gobierno no está a favor de ningún bando en la crisis.

"No estamos en contra de Estados Unidos respecto a nuestra postura hacia Venezuela. No estamos con Maduro. No estamos con Guaidó. Pensamos que puede haber una tercera vía para hallar una solución pacífica", dijo la embajadora Martha Bárcena.

JB