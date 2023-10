Mexicanos varados en Israel piden ayuda: “Aerolíneas no se hacen responsables en época de guerra”

El pasado 07 de octubre, Israel declaró estado de guerra, luego de ataques sorpresivos que han dejado a cientos de civiles muertos. El conflicto palestino-israelí se encuentra en su mayor escalada en décadas, después de que el grupo militante palestino Hamás lanzara desde la Franja de Gaza los ataques. Los combatientes de Hamás consiguieron penetrar en comunidades israelíes cerca de la Franja, matando a residentes y capturando rehenes, entre ellos turistas.

La Embajada de México en Israel dio a conocer que dos mexicanos fueron tomados como rehenes por el grupo Hamás; asimismo, miles de turistas han quedado varados, intentando refugiarse o salir del país. En redes sociales, la usuaria @_alejandrawho hizo un llamado de ayuda de rescate, pues al menos 8 mexicanos están varados en Israel, sin recibir respuesta por parte de las autoridades ni aerolíneas.

En un hilo de "X" (antes Twitter) la usuaria solicita la ayuda de difusión, ya que se encuentran varados en medio de la guerra. De acuerdo con lo publicado, se encuentran en el aeropuerto de TEL AVIV, y tenían su vuelo programado para hoy (08 de octubre); no obstante, la aerolínea y el seguro de viajero les detallaron que "en tiempos de guerra, no se hacen responsables", por lo que no hay vuelos, cambios ni rembolsos.

Actualmente no hay vuelos disponibles, salvo por aerolíneas canadienses e israelíes, las cuales dan prioridad a sus propios ciudadanos:

"Atención SRE, Embajada y cancillería; Me rehúso a pensar que su único protocolo es solamente seguir 3 pasos de seguridad ante un estado de guerra y uno de ellos sea MANTENERSE EN ESA ZONA DE PELIGRO, tenemos evidencia de que otras cancillerías ya lograron sacar a sus ciudadanos. SUPLICAMOS AYUDA, SOMOS 8 SIN AYUDA, SIN RESPUESTA, SIN ATENCIÓN, SIN NADA", escribieron en la red social.

Asimismo, se reportó que la Embajada de México en Israel está cerrada.

���� 8 MEXICANOS VARADOS EN ISRAEL, NECESITAMOS DIFUSIÓN URGENTE ����



‼️LA AEROLÍNEA Y EL SEGURO NOS DICEN QUE EN TIEMPOS DE GUERA NO SE HACEN RESPONSABLES‼️



Por favor terminen de leer y COMPARTAN, esto es muy serio y PEDIMOS AYUDA pic.twitter.com/W3AF8DKqPp — minion (@_alejandrawho) October 8, 2023