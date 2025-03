Mexicanos llevan sus historias y actuaciones a Broadway

Desde la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia, las deportaciones de inmigrantes indocumentados se han elevado, pero varios actores y productores mexicanos han encontrado un refugio en Broadway, que les permite realizar obras en forma de resistencia.

El productor Jaime Lozano ha realizado montajes como “Children of Salt” y “Desaparecidas”, ambos musicales que abordan problemáticas como la migración y la violencia de género .

"Nosotros como artistas lo que tenemos es nuestra voz y el arte, y en situaciones que no sean justas debemos levantar nuestra voz, hablar a través de nuestras canciones, de nuestras obras de teatro, que es algo que siempre hemos hecho Florencia (Cuenca) y yo, siempre hemos tratado de que lo que hacemos refleje lo que somos y lo que vivimos como sociedad, creo es una de las maneras que podemos aportar de algún modo", dice Lozano.

Cuando Florencia y su esposo, el productor Jaime Lozano, decidieron mudarse a Estados Unidos hace nueve años, vivieron el primer mandato de Donald Trump (de 2017 a 2021). Ahora, la pareja considera que el regreso del magnate a la Casa Blanca ha polarizado no sólo a la sociedad estadounidense, s ino también al mundo entero.

"Es un tema bien difícil —admite Cuenca—, porque sólo viviéndolo se puede entender, pero la diferencia de esta administración y la primera es que ahora nuestras voces como como comunidad latina son más fuertes y no tenemos miedo de expresar nuestros puntos de vista".

Mauricio Martínez, protagonista de musicales como “On your Feet!” (inspirado en la vida de Gloria y Emilio Estefan), afirma que será imposible borrar el trabajo y la fuerza que han ganado los latinos en Estados Unidos.

"Aunque nos hagan ver como minoría, somos la población que más está creciendo, somos los que compramos boletos, vamos al cine, al teatro y a los conciertos, el español es de los idiomas más hablados acá porque hay mucha gente de Latinoamérica en Estados Unidos, por eso creo que debe haber un despunte en el tipo de historias, de esas que hablen de nosotros".

Las políticas de Trump no sólo golpean como latino, asegura el actor, sino también por ser parte de la comunidad LGBTIQ+.

"Mi comunidad está siendo atacada, lo mismo la trans; es preocupante y triste, porque parece que no hemos aprendido nada después de todo lo que nos ha mandado la vida, como la pandemia".

Que el teatro no cambie su esencia

El actor Sebastián Treviño, que también pasó por este musical y por “In the Heights”, una obra que aborda los sueños de una pequeña comunidad de dominicanos en Nueva York, explica que la ventaja de estar en Broadway es que es un espacio donde siempre ha habido diversidad, tanto racial como cultural y de género , y espera que esencia no cambie en la meca del teatro con las políticas de Trump.

"Siento que el cambio que podría haber en las historias a contar en el escenario sería para bien, es decir, que el latino pueda hacer cualquier tipo de papel, así sea un personaje mexicano, colombiano, puertorriqueño, etcétera, que la nacionalidad no sea algo que el libreto requiera para acabar con estereotipos", dice Sebastián, quien acaba de debutar en la obra “Kowalski”.

Pero la oportunidad de trabajo para un actor también se da en los espectáculos de parques de diversiones, como Disney o Universal Studios, en Florida, donde se desempeña el mexicano Alex Albavera, quien comparte que el principal obstáculo para que trabaje un artista son los trámites legales y no Trump.

"Es un proceso bastante largo, te llevas unos seis o siete años lidiando con agencias, migración, el sistema legal".

