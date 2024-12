Más de 160 países piden en la ONU negociar un tratado que prohíba los "robots asesinos"

Este jueves, más de 160 Estados miembros de la ONU apoyaron la negociación de un tratado que prohíba el uso de armas conocidas como “robots asesinos”, impulsando una resolución de la Asamblea General para discutir los efectos de estas armas que están en aumento debido a los avances tecnológicos y en Inteligencia Artificial (IA).

El pasado 2 de diciembre, 166 países votaron a favor de una resolución que propone la creación de un nuevo foro de la ONU para abordar los desafíos relacionados con estas armas autónomas letales y explorar diferentes estrategias para enfrentarlos.

De los Estados miembros, 15 se abstuvieron y tres de ellos, Bielorrusia, Corea del Norte y Rusia, votaron en contra.

Según Human Rights Watch (HRW), varios de los países que se abstuvieron o rechazaron la resolución han realizado inversiones significativas en aplicaciones militares de inteligencia artificial y tecnologías relacionadas para desarrollar armas autónomas en tierra, aire y mar.

La resolución de la ONU reconoce las posibles "consecuencias negativas de los sistemas de armas autónomas en la seguridad global y la estabilidad regional e internacional". Entre las preocupaciones se encuentran el riesgo de una nueva carrera armamentista, así como el agravamiento de conflictos y crisis humanitarias existentes.

Además, contempla la realización de consultas en Nueva York el próximo año para analizar un informe del Secretario General sobre los peligros asociados con estas armas, con el objetivo de profundizar en la comprensión de las cuestiones que plantean.

En un informe publicado en agosto, António Guterres, Secretario General de la ONU, afirmó que “las máquinas con poder para quitar vidas humanas son políticamente inaceptables y moralmente reprobables” y abogó por su prohibición bajo el derecho internacional.

Las consultas estarán abiertas a países dentro del sistema de la ONU, Estados observadores, organizaciones internacionales y regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG y la comunidad científica.

Mary Wareham, subdirectora de crisis, conflictos y armas de HRW, mencionó que el próximo desafío tras la aprobación de esta resolución será negociar un tratado que establezca un marco para evitar el uso de estas tecnologías en el futuro.

No obstante, HRW señaló que la resolución del 2 de diciembre no obliga a negociar un tratado de prohibición debido a la fuerte oposición de algunos países, en particular Estados Unidos.

Los llamados “robots asesinos” se caracterizan por seleccionar y aplicar fuerza sobre objetivos basándose en el procesamiento de sensores sin intervención humana directa. Según HRW, aunque el alcance, la duración de las operaciones y el entorno en el que estas armas operan habían estado limitados, los avances en tecnología e IA han permitido que actúen sin un control humano significativo.

De esta forma, las máquinas toman decisiones sobre la aplicación de fuerza letal, determinando cuándo, dónde y contra quién se emplea, lo que plantea serias preocupaciones éticas y de seguridad, de acuerdo con la organización.

