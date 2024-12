El príncipe Harry responde a rumores de presunto divorcio con Meghan Markle

Los rumores de crisis en torno a los duques de Sussex han cobrado fuerza en las últimas semanas, algo que parece haber cansado al hijo del rey Carlos III. Durante la Cumbre DealBook 2024 organizada por The New York Times, el príncipe Harry abordó estos comentarios de manera directa y con humor.

Este miércoles 4 de diciembre en Nueva York, el príncipe Harry habló de la desinformación relacionada con su vida personal, “Al parecer, mi mujer y yo nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces” , comentó entre risas.

Andrew Ross Sorkin, columnista de The New York Times y moderador del evento, aprovechó la conversación para preguntarle al príncipe sobre el interés que generan las actividades individuales de los duques. “Busqué noticias sobre ti en Google y hay gente fascinada con todo lo que haces. Hay artículos sobre por qué están haciendo eventos por separado. ¿Es bueno para ti que haya tanto interés en ti?” , planteó el periodista.

Harry respondió con una mezcla de humor e ironía comentando “¡Porque tú me invitaste!” . Además, aclaró que este tipo de rumores no le benefician y mencionó otras historias infundadas sobre su vida, “No, eso definitivamente no es algo bueno. Aparentemente, hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. Al parecer, también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Así que es como, ¿qué?”

Agregó que es difícil seguir el ritmo, así que tratan de ignorar los rumores, asegurando que las personas que más pena me dan son los trolls, “Sus esperanzas se construyen y luego no pasa nada. De verdad lo siento por ellos”, señaló.

El príncipe también aprovechó la ocasión para hablar de su vida familiar en Montecito, California, donde vive con Meghan y sus hijos Archie, de cinco años, y Lilibet, de tres. Expresó su satisfacción con su día a día y su objetivo de ser el mejor esposo y padre posible. Comentó que disfruta criar a sus hijos en Estados Unidos, hablando de las actividades que no podría realizar con ellos en el Reino Unido y su principal objetivo, "Ser el mejor esposo y padre que pueda ser" .

A pesar de los rumores, Harry y Meghan han aparecido en eventos públicos por separado durante los últimos meses, tras participar juntos en giras por países como Nigeria y Colombia. Recientemente, mientras Harry asistía al evento en Nueva York, Meghan se encontraba en Los Ángeles, participando en la Gala de Otoño de Paley Honors, donde uno de los galardonados fue Tyler Perry, padrino de su hija Lilibet.

