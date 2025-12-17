Maduro afirma que la "unión nacional" hará respetar la soberanía de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que su país tiene el nivel de "unión nacional más poderoso" y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía, en medio de la escalada de tensiones por el anuncio estadounidense de bloquear los petroleros sancionados que entren y salgan de la nación suramericana.

“Es ilegal (...) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. (...) Venezuela seguirá comerciando todos sus productos, (...) seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales”, afirmó Maduro en un encuentro con integrantes de la ‘Sociedad Bolivariana’, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese contexto, el mandatario aseveró que el “único dueño legítimo por los siglos de los siglos” de las riquezas y tierras del país suramericano es su pueblo.

Asimismo, consideró como “una pretensión guerrerista y colonialista” la reciente declaración de Trump, quien dijo esperar que desde Caracas “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a su nación.

“Ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada, se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar”, aseguró.

Maduro afirmó también que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela.

“¿Guerra? Hemos dicho que no”, declaró.

En ese sentido, el líder chavista señaló que su país tiene el nivel de “unión nacional más poderoso” y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía.

Además, llamó a los militares de Colombia a una “unión perfecta” con Venezuela a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, cuyos Gobiernos rechazan el despliegue aeronaval estadounidense y sus ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

La semana pasada, el Comando Sur, que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.

Trump afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

MF