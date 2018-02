Macri ofrece cuatro millones de dólares por encontrar submarino

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ofrecerá una recompensa de alrededor de cuatro millones de dólares para quien encuentre el submarino ARA San Juan, que se perdió en noviembre pasado en aguas del Atlántico, con 44 tripulantes a bordo.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, hizo el anuncio esta tarde, después de la reunión que Macri sostuvo con familiares de los marinos, cuyo paradero se desconoce casi tres meses después.

"El presidente anunció que se va a fijar una recompensa millonaria para que se encuentre al submarino, el lunes esto estará definido", explicó el funcionario al término del encuentro.

Pese a las críticas que ha recibido el gobierno por el manejo del caso, Aguad aseguró: "queremos saber qué pasó, si hubo corrupción en el arreglo del barco, si hubo negligencia, o si fue un accidente".

Para saber la verdad, añadió, sería fundamental encontrar el submarino, y recordó que ya fueron abiertos sumarios en la Armada, por los que hasta el momento han sido separados de la fuerza dos efectivos.

El ministro aseguró que la cita del presidente con los familiares fue "una muy buena reunión, muy constructiva, en la que se expresó la mayoría con toda la carga emocional que significa ese hecho trágico. Para nosotros son muy importantes y estamos respetando su decisión. Nunca los abandonamos".

El submarino ARA San Juan dejó de tener contacto el pasado 15 de noviembre en la zona del Golfo San Jorge, frente a la patagónica provincia de Chubut, a casi mil 400 kilómetros de Buenos Aires, desde donde reportó su última posición.

Después de varios días de incertidumbre, la Armada confirmó que el 15 de noviembre, tres horas después del último contacto que el submarino tuvo con la base naval, se había registrado una explosión en la zona.

La principal hipótesis es que la nave estalló y no hay sobrevivientes, pero eso no puede confirmarse en tanto no se encuentren los restos del submarino, que fue buscado sin éxito en un operativo internacional inédito, en el que participaron 13 países.

Los familiares han acusado en diversas ocasiones al gobierno de insensibilidad, ya que apenas es la segunda ocasión que se reúnen con Macri, mientras que en las reuniones anteriores con Aguad abundaron las críticas a la búsqueda y al trato hacia las víctimas.

NM