El día de hoy se realizó un operativo en el parque MacArthur, en el centro de Los Ángeles, en el cual participaron agentes federales de Estados Unidos, entre los que existian elementos de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Alrededor de un centenar de agentes, a pie, a caballo y en vehículos blindados, llegaron al parque poco antes de las 11:00 a.m., hora local, para lo que Fox News describió como una "aparente redada" de migrantes, aunque la versión no está confirmada.

Un helicóptero del DHS sobrevolaba la zona.

A las 11:07, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se apersonó en el lugar para averiguar qué estaba pasando. De inmediato, se vio rodeada de reporteros.

Un periodista le preguntó qué iba a hacer la ciudad -santuario de migrantes- con respecto a la presencia de las fuerzas de seguridad federales en el parque.

"Espere y verá", dijo Bass. "Se irán pronto". La alcaldesa pidió hablar con quien había dado la orden de emprender la operación y sostuvo una breve llamada telefónica, antes de irse del lugar.

"Esto tenía que acabar YA", declara Bass ante redadas del DHS

En un post posterior en X, Bass hizo referencia a un video que parecía mostrar a agentes federales caminando por un campo de futbol del parque.

"Estas son imágenes de hoy en MacArthur Park", dijo Bass. "Minutos antes, había más de 20 niños jugando y, entonces, apareció el ejército".

Explicó que en cuanto se enteró, "fui al parque a hablar con el responsable para decirle que esto tenía que acabar YA. Absolutamente indignante".

Al enterarse de la presencia de los agentes, informó NBC Los Ángeles, algunas personas se acercaron al lugar. Los oficiales abandonaron la zona, mientras la gente caminaba detrás de los vehículos blindados.

Se desconoce si hubo detenidos como resultado de la operación, que se produce en la misma ciudad donde una ola de redadas desató protestas que después se extendieron a otros estados del país. El gobierno del presidente Donald Trump envió a agentes de la Guardia Nacional para contener la situación, mientras el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, lo acusaba de estar empeorando las cosas y de perseguir gente inocente.

