Llevan a juicio al exdirector de campaña de Trump

El Gobierno de Estados Unidos acusó al exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, de ocultar millones de dólares que recibió en pagos por su trabajo en Ucrania para oligarcas de Rusia, además de mentir para obtener préstamos bancarios.

Al dar inicio el primero de los dos juicios que Manafort enfrentará, derivados de acusaciones del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la presunta intromisión rusa en los comicios de 2016, el Gobierno buscó presentarlo ante el jurado como un hombre ambicioso.

El caso en contra de Manafort no se refiere a su gestión como director de campaña de Trump, sino a su trabajo como cabildero para el ex presidente ucraniano Victor Yanukovich, aliado del Kremlin, por el cual recibió 60 millones de dólares en pagos que ocultó al fisco estadounidense para no pagar impuestos.

Ante el jurado, la Fiscalía lo acusó de ser “un mentiroso astuto”, debido a la red utilizada para mover los millonarios pagos por su trabajo de cabildero a favor del Gobierno de Yanukovich. Su abogado defensor, Richard Westling, dijo sentirse bien con el inicio de alegatos y rehusó que su cliente pudiera acceder a un acuerdo con la Fiscalía, como lo han hecho otros acusados por la oficina de Mueller.

Manafort enfrenta 18 acusaciones criminales en su contra, y de ser hallado culpable podría enfrentar una pena máxima de cárcel de 305 años.

Trumppide detener “cacería de brujas”

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, exigió al procurador general de Justicia, Jeff Sessions, poner fin a la investigación que dirige el fiscal independiente, Robert Mueller, sobre la posible colusión entre su campaña electoral presidencial y Rusia.

El mandatario elevó la presión sobre Sessions, mientras su ex jefe de campaña, Paul Manafort, enfrenta el primero de los dos juicios derivados de esa investigación. “El procurador general, Jeff Sessions, debe detener esta amañada ‘cacería de brujas’ ahora mismo, antes de que continúe manchando más nuestro país”, demandó Trump en uno de los varios mensajes desde Twitter, en los que insistió en que la investigación no es imparcial.