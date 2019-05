Laboristas no apoyarán nuevo plan "mejorado" de May sobre Brexit

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló que no respaldará el nuevo plan "mejorado" sobre el Brexit, que la primera ministra británica, Theresa May, anunció que presentará al Parlamento para su aprobación.

En una entrevista con la BBC de Londres, el dirigente laborista manifesto que la nueva propuesta de May no parecía "diferente" de la que ya había presentado en anteriores ocasiones, pero que su partido la revisaría "cuidadosamente".

"No hemos visto aún la nueva propuesta, pero nada de lo que haya escuchado me lleva a creer que sea diferente de la anterior proposición presentada, así que por ahora no vamos a apoyarla", indicó Corbyn .

La primera ministra británica anunció la víspera que prepara una "nueva oferta" que presentará a los parlamentarios para que aprueben el acuerdo sobre la salida de Reino de la Unión Europea (UE), mejor conocida como Brexit, rechazado ya en tres ocasiones por la Cámara de los Comunes.

El proyecto de ley del Acuerdo de Salida de la Unión Europea, que comenzará su tramitación parlamentaria durante la primera semana de junio, incluirá "un paquete de medidas mejorado".

Se espera que las protecciones adicionales para los trabajadores estén entre las propuestas, con lo que la primera ministra británica trata de ganarse el apoyo de algunos parlamentarios laboristas en un intento final para que su plan sobre el Brexit sea aprobado, destacó la BBC.

El viernes pasado, las conversaciones entre los representantes del gobierno y los laboristas para llegar a un acuerdo sobre el Brexit se rompieron.

May señaló que una de las causas fue la división de los laboristas para un segundo referéndum, mientras que los opositores mencionaron que la "inminente" salida del gobierno de la primera ministra significaba que no había ninguna garantía de que su sucesor cumplirían las promesas, según medios locales.

AC