La justicia australiana autoriza la extradición de una agente de Pinochet

El Tribunal Federal australiano confirmó este miércoles que Adriana Rivas, una agente del régimen de Augusto Pinochet acusada de la desaparición de siete personas en la década de 1970 en Chile, puede ser extraditada, lo que deja a la mujer solo una vía improbable de apelación.

Al leer el fallo en una vista virtual, el juez Stuart Anderson dijo que el tribunal rechazaba los 17 argumentos de la apelación presentada por la defensa de Rivas, de 68 años, y determinaba que la acusada era extraditable por los siete cargos de secuestro agravado por los que se le requiere en Chile.

La defensa alegó que su cliente no podía ser extraditada porque la Ley de Amnistía en Chile no ha sido derogada por el Parlamento de Chile y, por tanto, no se pueden juzgar los presuntos delitos de Rivas.

La apelación buscaba anular un fallo a favor de la extradición de un tribunal local de Sídney el 29 de octubre de 2020 que fue ratificado el pasado 24 de junio por el Tribunal Federal Australiano.

El fallo de hoy subraya que el papel de la justicia australiana no es determinar si Rivas es culpable o inocente, sino corroborar si existen motivos suficientes para su extradición. Además, rechazó el argumento de la vigencia de la Ley de Amnistía en Chile, que ampara los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1978), al considerar que se trata de un asunto que compete a la justicia del país suramericano.

MQ