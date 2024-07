“Vamos Mandy!”, la nueva serie chilena de Max y Cartoon Network

Hoy viernes 19 de julio se estrena en Cartoon Network y Max la nueva serie animada “Vamos Mandy!”. Se trata de una producción animada chilena para niños que produce Morrón Estudio y cuya directora es Fernanda Vásquez, con quien EL INFORMADOR conversó para ahondar más sobre este proyecto que consta de seis episodios de aproximadamente siete minutos, el último es más largo porque tiene un musical.

“Estamos súper contentos de llegar a esta plataforma con nuestro primer proyecto. Somos un estudio joven que no empezó hace tanto tiempo a pesar de que este proyecto tiene mucho en desarrollo. Es como un sueño para nosotros llevar ‘Vamos Mandy!’ a una plataforma tan grande como es Max con Cartoon Network”.

Mandy es una niña que busca vivir sus sueños. ESPECIAL

Este es un estreno internacional. “Nosotros conseguimos financiamiento dentro de nuestro país para poder hacer la serie y cuando estábamos avanzados nos planteamos en dónde se iba a mostrar, pues si salía en YouTube, nosotros estábamos contentos, pero sentíamos que el proyecto tenía un estándar muy alto, visualmente sentíamos que tenía un ADN de humor muy de Cartoon Network, así que nos acercamos a ellos para ver si les interesaba y por suerte se dio, aunque fue un proceso bastante largo y ahora se va a estrenar en esta plataforma”.

La animación de "Vamos Mandy!" concuerda con el estilo de Cartoon Network y le otorga mayor movimiento a los personajes. ESPECIAL

Recuerda Fernanda que este proyecto de “Mandy” comenzó a trabajarlo desde que iba a la universidad, “nace de la idea de que quería que apareciera en una serie un personaje como un abuelo, pero que no fuera el mentor, sino que fuera más divertido y más infantil, muy rebelde también y que este personaje acompañara a la protagonista a vivir aventuras, que es lo que ella quiere. ‘Mandy’ es una niña que quiere vivir sus sueños, pero al mismo tiempo es un poquito retraída. Ella vive con su mamá, la cual es muy estricta, es la alcaldesa del pueblo, así que ella también tiene limitada a ‘Mandy’, no con odio, pues es una mamá cariñosa, pero todo lo hace desde el cariño para que ‘Mandy’ no se vaya a accidentar”.

La idea de crear un abuelo como el de Mandy fue lo que inspiró la creación del proyecto. ESPECIAL

“Mandy” no es una niña común, tiene una identidad que expresar. Le gusta andar en bicicleta y otras actividades que pueden resultar más extremas, “y lo que tiene que aprender la mamá es darle ese espacio para que ella lo explore y transmita lo que está sintiendo. Al final es un aprendizaje familiar, como que todos los personajes en esta serie tienen algo por aprender, ‘Mandy’, por ejemplo, tiene que alzar su voz, pues no tiene que cumplir las expectativas de su mamá o su abuelo, sino que ella tiene que explorar su identidad y vivir su sueño”.

El objetivo de Mandy será encontrar su propia voz, su abuelo la acompañará en sus aventuras. ESPECIAL

“Mandy” tiene aspectos y emociones de la propia Fernanda. “Uno sin querer va metiendo experiencias propias, la dinámica familiar por ejemplo, porque mucho tiempo viví sin mi papá en la casa. En cuanto a ‘Mandy’, creo que todas las personas que tenemos algún sueño, nos da un poco de miedo explorarlo, en mi caso siendo artista con esta idea de que quiero ser animadora y no seguir una carrera más tradicional. Entonces, ‘Mandy’ refleja ese sentimiento de exploración y fortaleza y yo siento que simpatizo muchísimo con eso”.

Finalmente, sobre la animación para esta serie, resalta Fernanda que como estudio trabajan en diferentes tipos de animación, pero con este proyecto en particular, expresa que incluyeron un poco más de animación tradicional para darles más soltura a los personajes “y darnos espacio de plantearnos espacios más divertidos y entretenidos, fue súper interesante ponernos a nosotros mismos los límites de cómo íbamos a llevar la animación y sentimos que el resultado está dentro de lo que buscábamos”.

SINOPSIS

“Mandy” está deseosa de tener aventuras extremas y alocadas, pero vive en «El Pasito» un pequeño pueblo donde su madre (y alcaldesa) “Rubí”, mantiene todo en orden. Hasta que un día su abuelo “Brad”, extremo, rebelde y motoquero; vuelve al pueblo a reencontrarse con su familia y ayudar a “Mandy” a vivir las aventuras que siempre quiso.

Brad, el abuelo de Mandy, no es como cualquier abuelo. Él es extremo y rebelde. ESPECIAL

Ficha técnica

Directora: Fernanda Vásquez Figueroa.

Productor: Salomón Balut

Director de Animación: Bruno Higuera

Directora de Arte: Conny Miranda

Compositor Musical: Felipe Saravia

Premios:

Proyecto ganador del Pitch chilemonos Cartoon Network 2017 en ChileProyecto

Ganador del CORFO Audiovisual 2018 en ChileProyecto

Ganador del Fondo Audiovisual webserie 2021 en Chile

