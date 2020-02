La crisis climática es una amenaza para la paz: ONU

En su visita a Pakistán, un país amenazado y que vive fuertes conflictos con la India por el uso del agua, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que la crisis del clima es el mayor obstáculo para la paz mundial.

“La crisis climática es quizás el mayor obstáculo a la paz global, la estabilidad y la prosperidad”, afirmó Guterres.

El secretario general de la ONU, quien ha presionado durante su mandato para acciones más contundentes con el fin de atender la emergencia climática, reivindicó que la “paz, prosperidad, dignidad y derechos humanos para todas las personas son el propósito del desarrollo sostenible”.

Guterres remarcó la relevancia del desarrollo sostenible para todos los países y comunidades, ya que los efectos del cambio climático no respetan “fronteras”.

“Ningún país puede decir que es inmune a sus efectos (del cambio climático)” y lamentó que el “ritmo del cambio es lento” para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

El jefe de la ONU puso como ejemplo a Pakistán, el quinto país más amenazado por el cambio climático por el deshielo de sus glaciares, las inundaciones y al mismo tiempo por la desertificación. “Es totalmente injusto que esté en la primera línea del impacto negativo del cambio climático. Pakistán ha contribuido poco al problema”, afirmó.

Además de esas amenazas, Guterres subrayó el tema del agua como el mayor peligro para la nación asiática, ya que 80% del líquido en ese país se destina a la agricultura, que da trabajo a 40% de la población activa.

Catástrofes aumentan la brecha de género

En América Latina y el Caribe las catástrofes climáticas aumentan la brecha de género, volviendo más pobres y vulnerables a las mujeres.

Así como los huracanes, las inundaciones, las sequías o los terremotos no impactan de igual manera en la población, sino que su incidencia varía en función de la situación socioeconómica de las personas afectadas, la vulnerabilidad de las mujeres suele aumentar frente a estos eventos debido a la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

“Tradicionalmente las mujeres han recibido el tratamiento de ‘víctimas’ pasivas en los desastres. Esta concepción de ‘las mujeres y los niños primero’ refuerza el estereotipo de género de debilidad femenina y fortaleza masculina”, señala la investigación, citada por Claudia Mazzeo, en la revista Íconos, Revista de Ciencias Sociales.

De acuerdo con un estudio de Oxfam Internacional, el tsunami de Asia, en 2004, mató 70% más de mujeres que de hombres, porque no sabían nadar o no sabían trepar a los árboles. Y en materia de autonomía económica, las mujeres demoran más en reincorporarse al mercado de trabajo luego de un desastre, ya que afrontan un aumento de la carga de trabajo no remunerado.

“Las mujeres y niñas tiene 14 veces más probabilidades de morir que los varones en los contextos de catástrofes climáticas, según ONU Habitat. Y de sobrevivir, deben enfrentar un sinnúmero de desigualdades sociales, económicas y hasta de atención de salud”, según Adriana Noacco, directora del Centro de Educación y Gestión Ambiental (CEGA) de la Universidad de Buenos Aires.

JL