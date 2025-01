La FDA prohíbe uso de colorante presente en bebidas y dulces por ser cancerígeno

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) revocó el miércoles su autorización para el uso alimenticio y en medicamentos del colorante rojo nº 3 (eritrosina), prohibido en gran parte de los países desarrollados y presente en bebidas, dulces y snacks.

El regulador estadounidense admitió así una petición presentada en 2022 presentada por defensores de la seguridad alimenticia y de la salud, que instaron a la agencia a retirar su visto bueno a esa sustancia que tiñe de un intenso color rojo cereza los alimentos.

La FDA dijo en un comunicado que se lo ha tomado como un "asunto de ley" después de que dos estudios hayan demostrado cáncer en ratas macho de laboratorio expuestas a altos niveles de ese colorante debido a un mecanismo hormonal propio de esos roedores.

Su nota precisó que la forma en que el colorante provoca cáncer en las ratas no se da en los seres humanos. Los niveles de exposición de la gente suelen ser mucho más bajos y estudios realizados en otros animales y en personas no han mostrado los mismos efectos.

"Las afirmaciones de que el uso en alimentos y en medicamentos ingeridos pone en riesgo a las personas no están respaldadas por la información científica disponible", dijo la agencia.

La FDA estimó que su utilización en alimentos y medicamentos no está tan extendido como el de otros colorantes certificados. Se aplica particularmente en caramelos, pasteles, galletas, postres congelados y glaseados.

Los fabricantes de alimentos dispondrán hasta el 15 de enero de 2027 para dejar de aplicarlo en sus productos y los de medicamentos hasta enero de 2028.

Aún no se sabe si la prohibición enfrentará objeciones legales por parte de los fabricantes de alimentos, ya que las evidencias no han determinado que el colorante cause cáncer cuando es consumido por humanos. En una audiencia realizada en diciembre, el comisionado de la FDA, el doctor Robert Califf, sugirió que ese es un riesgo.

"Cuando prohibimos algo, irá a los tribunales", dijo a los miembros del Congreso el 5 de diciembre. "Y si no tenemos la evidencia científica, perderemos en los tribunales."

En 1990, la FDA ya había prohibido su uso en productos de cosmética después de que se detectara que una dosis muy alta estaba relacionada con el cáncer en experimentos con ratas, pero hasta ahora no había extendido el veto a los alimentos.

California se adelantó a la decisión de la FDA y prohibió en 2023 su uso a nivel estatal.

Este colorante está prohibido en la mayoría de sus usos alimentarios en países como China, Japón, Reino Unido y todos los miembros de la Unión Europea.

Algunos fabricantes de alimentos ya han reformulado productos para eliminar el rojo 3. En su lugar utilizan jugo de remolacha, carmín, un colorante hecho de insectos, y pigmentos de alimentos como el camote morado, rábano y repollo rojo, según Sensient Food Colors, un proveedor de colorantes y saborizantes alimenticios de St. Louis.

Con información de EFE y AP