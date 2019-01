La Casa Blanca analiza “opciones disponibles” para construir muro

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que están explorando “todas las opciones disponibles” para que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pueda construir el muro fronterizo sin los recursos del Congreso.

“El mandatario está preparado para hacer lo que sea necesario para proteger nuestras fronteras, para proteger a la gente de este país”, dijo Sanders. La portavoz señaló que “cualquier acción” que el gobernante tome “será legal”.

Trump ratificó que sopesa la posibilidad de declarar una emergencia nacional. “Puedo decidir la emergencia nacional dependiendo de lo que ocurra en los próximos días. Es un tema de seguridad, es sobre la seguridad de nuestro país. No tenemos alternativa”. Y descartó edificar un muro de concreto para sugerir hacerlo de acero: “Estamos planteando hacer una barrera de acero en lugar de concreto. Es más fuerte y menos molesto”.

El desacuerdo entre Trump y los demócratas, ahora mayoría en la Cámara baja, por los fondos para construir el muro en la frontera con México mantiene, desde el 22 de diciembre, a la administración de EU bajo un cierre parcial que afecta a distintas agencias y a unos 800 mil de los 2.1 millones de trabajadores federales.

“No me gusta hacer esto, no me divierto haciendo esto”, afirmó Trump con relación a la parálisis, pero apuntó que fue elegido para “proteger” a Estados Unidos y “eso estoy haciendo”.

Trump apuntó que otros presidentes no tuvieron “agallas” para construir el muro, así como no las tuvieron para mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

Sin embargo, los demócratas no parecen dispuestos a hacer concesiones sobre un muro que Nancy Pelosi, lideresa en la Cámara baja, calificó de “inmoralidad”.

En un reflejo de la profunda división, la legisladora dijo que algunas veces Trump da la impresión de que “no solo le gustaría cerrar el Gobierno, construir un muro, sino también abolir el Congreso, de tal manera que la única voz importante fuera la suya”.