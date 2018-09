Kim Jong-Un accede a desmantelar su principal complejo nuclear

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un, anunciaron un amplio conjunto de acuerdos tras su segundo día de conversaciones en Pyongyang, incluyendo la promesa de desmantelar, de forma permanente, el principal complejo nuclear, la aceptación de inspectores internacionales para monitorear el cierre de un sitio clave de pruebas y lanzamiento de misiles.

“Hemos acordado hacer de la Península de Corea una tierra de paz libre de armas y de la amenaza nuclear”, dijo el líder norcoreano. “El camino hacia nuestro futuro no siempre será sencillo y podremos enfrentar desafíos y pruebas que no podemos anticipar. Pero no tememos a los vientos en contra porque nuestra fortaleza crecerá a medida que superemos cada prueba basada en la fortaleza de nuestra nación”.

Además, los mandatarios dieron pasos concretos para la reducción de las tensiones en su frontera. Según el texto firmado por los jefes de Defensa de las dos naciones, Seúl y Pyongyang pactaron el establecimiento de zonas neutrales a lo largo de su frontera terrestre y marítima para reducir las tensiones militares y evitar enfrentamientos accidentales.

Aunque el encuentro dejó algunas propuestas, el documento final conjunto carece de los grandes gestos reclamados por muchos en Washington, como el compromiso del Corea del Norte a dar un listado de sus instalaciones nucleares, un acuerdo para que inspectores internacionales evalúen el progreso o descubran violaciones.

El Gobierno de Washington exige “una desnuclearización definitiva y completamente verificada” mientras que Pyongyang quiere una declaración oficial de Estados Unidos poniendo fin a la guerra de Corea, que terminó en 1953 con un armisticio.

Norcorea, patrocinador del terrorismo: EU

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) incluyó, nuevamente, a Corea del Norte en una lista de la que la había sacado hace casi una década, la de países “patrocinadores del terrorismo”, una decisión que implica sanciones a la venta de armas y un veto a la ayuda económica.

El presidente de EU, Donald Trump, anunció el pasado 20 de noviembre su decisión de volver a incluir a Corea del Norte en su “lista negra” de Estados “patrocinadores del terrorismo”.

La decisión del mandatario se formalizó ayer con la publicación del informe de terrorismo en el mundo del Departamento de Estado, pero no supone la imposición de nuevas sanciones.

Ese documento incluye una lista de “patrocinadores del terrorismo”, de la que Cuba fue sacada en 2015 y en la que también figuran Siria, Sudán e Irán, país “que ha convertido su apoyo a grupos terroristas en una política de Estado”, dijo el coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado, Nathan A. Sales.

Corea del Norte estuvo en esa “lista negra” entre 1998 y 2008, momento en el que presidente George W. Bush sacó al país debido a los progresos en sus conversaciones para lograr la desnuclearización del régimen norcoreano.

Trump decidió volver a incluir a Pyongyang en noviembre de 2017, en un momento de gran tensión entre los dos países, que ahora están sumergidos en un proceso de diálogo, junto a Corea del Sur.

EFE