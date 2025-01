A más de seis décadas del asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, 1963, el misterio que envuelve su muerte sigue siendo un tema de gran interés. Aunque millones de documentos relacionados ya se han dado a conocer, muchos permanecen clasificados.

En un gesto significativo, el expresidente Donald Trump ordenó la publicación de miles de estos archivos durante su segundo mandato, firmando una orden ejecutiva que busca desentrañar algunos de los enigmas más persistentes de la historia moderna.

Un nuevo esfuerzo por la transparencia

La orden de Trump instruyó al director de Inteligencia Nacional y al secretario de Justicia a presentar un plan en 15 días para desclasificar los registros relacionados con el asesinato de Kennedy. Esta decisión también incluye la publicación de documentos vinculados con los asesinatos del senador Robert F. Kennedy y del reverendo Martin Luther King Jr., con un plazo de 45 días para establecer un plan de liberación de estos archivos.

En un gesto simbólico, Trump entregó el bolígrafo utilizado para firmar la orden a Robert F. Kennedy Jr., sobrino de JFK, quien agradeció el acto en redes sociales como un paso hacia la confianza en los ciudadanos. Sin embargo, el cronograma para la publicación efectiva de los documentos aún no está claro.

JFK warned that “The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secrecy … We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers… https://t.co/cM0lxiycA7— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) January 24, 2025

Revelaciones previas y el misterio pendiente

Entre los documentos ya desclasificados, algunos ofrecen detalles sobre las actividades de Lee Harvey Oswald, el presunto autor del asesinato, y sus conexiones durante la Guerra Fría. Memorias de la CIA describen las visitas de Oswald a las embajadas soviética y cubana en Ciudad de México semanas antes del ataque, donde buscaba visas para viajar a la Unión Soviética y Cuba. Un memorando fechado tras el asesinato revela que Oswald tuvo contacto con un oficial de la KGB, alimentando teorías sobre posibles conspiraciones internacionales.

A pesar de la publicación parcial de archivos durante los gobiernos de Trump y Biden, se estima que alrededor de tres mil registros permanecen clasificados total o parcialmente. Investigadores como Larry J. Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, señalan que muchos de estos documentos tienen su origen en la CIA y contienen información sobre operaciones de inteligencia de la época.

Un legado de controversia y teorías

El asesinato de JFK no solo conmocionó a una nación, sino que dio origen a innumerables teorías sobre lo ocurrido. La Comisión Warren, creada por el presidente Lyndon B. Johnson, concluyó en 1964 que Oswald actuó solo y no hubo evidencia de conspiración. Sin embargo, estas conclusiones no han logrado disipar del todo las dudas públicas.

En los años 90, el Gobierno ordenó almacenar todos los documentos relacionados en los Archivos Nacionales, con la intención de liberarlos en 2017, salvo excepciones por seguridad nacional. Aunque Trump prometió publicar todos los registros durante su primer mandato, retuvo algunos alegando riesgos a la seguridad.

Más allá del asesinato: un reflejo de la Guerra Fría

Los documentos también han iluminado aspectos del contexto global de la Guerra Fría, revelando las tensiones políticas y las operaciones de inteligencia de la época. Este legado histórico sigue atrayendo a investigadores y al público, quienes esperan que la publicación completa de los archivos aporte claridad sobre uno de los eventos más controvertidos del siglo XX.

La expectativa de nuevas revelaciones sigue siendo alta, no solo por lo que podrían aportar al caso de Kennedy, sino también por su impacto en la comprensión de un periodo crucial en la historia de Estados Unidos y el mundo.

Con información de AP.

EE