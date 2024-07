Tras la salida del mandatario estadounidense, Joe Biden, de la carrera presidencial, los republicanos pidieron en masa que dimita de manera “inmediata”, alegando que si no puede optar a la reelección no debería seguir gobernando.

El liderazgo republicano del Congreso, al igual que influyentes figuras dentro del partido, esbozaron cuál será la línea de ataque contra la vicepresidenta, Kamala Harris, a quien Biden ya dio su apoyo para tomar el relevo de la apuesta demócrata para noviembre.

Los conservadores acusaron a Harris de estar encubriendo el “declive mental” de Biden y le achacaron toda la responsabilidad de la política migratoria de Estados Unidos, la que califican como un “desastre”.

Encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, algunos pesos pesados del partido Republicano en el Capitolio señalaron ayer su deseo de ver a Biden fuera de la presidencia, asegurando que si no tiene las capacidades para presentarse a la reelección tampoco puede gobernar el país.

En su cuenta de la plataforma X, Johnson atacó directamente a Harris, “como segunda al mando, ha sido una cómplice alegre del mayor encubrimiento en la historia de Estados Unidos. Ella sabía, igual que todos, que (Biden) estaba incapacitado para ser presidente”, agregó el legislador.

Esa misma idea fue expresada por el número dos de los republicanos en la Cámara Baja -que está bajo control conservador- Steve Scalise, quien añadió que “todos los trabajadores del Gobierno de Biden deben rendir cuentas”.

En la misma línea se expresó Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana, la organización que representa a los miembros de este partido en la Cámara Baja: “Biden debe renunciar de inmediato. El Partido Demócrata está en caída libre debido a su desesperado intento de encubrir a Biden”.

El único líder republicano en el Congreso que no replicó esta idea fue Mitch McConnell, líder de la minoría conservadora en el Senado, quien ha tenido una relación cercana con Biden a lo largo de su trayectoria.

En un comunicado, el senador criticó a los demócratas por sus intentos para sacar a Biden de la nominación. “Lamentablemente, el Partido Demócrata ha estado ocupado en las últimas semanas intentando deshacer el deseo de los estadounidenses en las elecciones primarias en todo el país”, escribió McConnell, quien, a sus 82 años, ha anunciado su retirada del Congreso al no buscar la reelección por su avanzada edad para el cargo.

El senador J.D. Vance, se sumó a las críticas. “En los últimos cuatro años, ella apoyó la política de fronteras abiertas de Biden. Ella es dueña de todas los fracasos y mintió durante casi cuatro años sobre la capacidad mental de Biden”, escribió en X.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, una influyente figura del Partido Republicano, criticó directamente a Harris llamándola la “encargada de la frontera”.

Poco después de asumir el poder en 2021, Biden asignó a Harris la tarea de “abordar las causas de raíz” de la migración, enfocándose específicamente en Centroamérica y los países del llamado Triángulo Norte.

EFE

Aprovechan ausencia de candidato demócrata para elegir sede

El ex presidente y candidato republicano Donald Trump reclamó ayer que su debate con el nuevo candidato demócrata a las elecciones sea en el canal conservador Fox, en lugar de ABC, como estaba programado en septiembre.

“Ahora que Joe (Biden), de manera nada sorprendente, ha abandonado la carrera, creo que el debate, con quienquiera que elijan los demócratas de la izquierda radical, debería hacerse en Fox News, en lugar de la muy sesgada ABC”, dijo Trump en la red social Truth Social.

La crisis en la candidatura demócrata de Joe Biden a la reelección, que culminó ayer con su renuncia, estalló con su mala actuación en el debate contra Trump de finales de junio, tras el cual se sucedieron las presiones de su partido para que pasara el relevo.

Biden abandonó la carrera para su reelección, dijo que finalizará su mandato y pidió el voto para la vicepresidenta, Kamala Harris; ella confirmó que quiere ser su relevo, pero el máximo órgano del partido tiene que convocar primero un proceso, por lo que los republicanos consideran que no deben esperar tanto para definir la sede del próximo debate.

El Comité Nacional Demócrata afirmó ayer que si bien la renuncia de un candidato a la presidencia a falta de poco más de tres meses para las elecciones “no tiene precedentes”, en los próximos días el partido emprenderá un proceso “transparente y ordenado” para reemplazar a Biden. pero eso no dará tiempo para ajustar la produción para el debate.

El Partido Demócrata debe elegirá a un candidato en su convención nacional, que arrancará el 19 de agosto en Chicago.

EFE

Los republicanos aseguran que la sede debe cambiar y que no hay tiempo para pensarlo mucho, puesto que no podrán esperan a que los demócratas tengan un candidato oficial. EFE

Ajetreada agenda en la Casa Blanca, con la visita de congresistas, gobernadores y manifestantes

El presidente estadounidense, Joe Biden, habló ayer con congresistas, gobernadores y simpatizantes y planea continuar los intercambios este lunes, indicó la Casa Blanca el mismo día en que el mandatario demócrata informó su renuncia a la reelección.

El mensaje no especificó los interlocutores con los que habló Biden ni tampoco el contenido de esas conversaciones, ni los políticos con los que planea seguir hablando en las próximas horas, pero el Partido Demócrata está inmerso un frenético momento para reemplazar al presidente como nominado de manera “transparente y ordenada”, como indicó ayer.

La campaña demócrata a la Casa Blanca dio un vuelco después de que, tras semanas de presiones internas y externas, el presidente apuntó que se retira de la contienda electoral.

Biden, de 81 años, vio cuestionada su capacidad física y mental después de su pobre desempeño en el debate electoral del pasado 27 de junio frente al ex presidente y candidato republicano Donald Trump y tras otros lapsus verbales posteriores.

En estas primeras horas de turbulencia electoral hay destacadas figuras del Partido Demócrata, como el ex presidente Barack Obama, la influyente congresista californiana Nancy Pelosi o el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, quienes no han expresado su simpatía por nadie y quienes solicitaron el encuentro presidencial para hablar del caso. El ex presidente Bill Clinton y la ex candidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, en cambio, son algunos de los que sí han expresado ya su respaldo a Harris y quienes tuvieron una sesión aunque no fue presencial.

Harris afirmó ayer que acepta el relevo lo que causó polémica en el partido ya que esa nominación tradicionalmente se oficializa en la Convención Nacional, por lo que gran parte de los delegados del partido pidieron conferencias en la Casa Blanca.

EFE

