Japón califica de "desafortunada" ausencia de López Obrador en el G-20

Un funcionario japonés de elevado rango muy vinculado con los preparativos de la cumbre del G-20 que se celebrará en la ciudad de Osaka calificó hoy como "desafortunada" la ausencia en esa reunión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 4 de junio, López Obrador anunció que no acudiría a cumbre que se desarrollará la próxima semana en Osaka, en el centro de Japón, porque en esas citas se miran las cosas "por encima".

El gobernante mexicano emplazó también a los países desarrollados que integran el G-20 para que haya una reunión en la que se analicen "los problemas de la desigualdad en el mundo".

El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Masatsugu Asakawa, se refirió este miércoles a esas ausencia y dijo que "por supuesto esto es algo desafortunado", según señaló en una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros en Japón (FCCJ, en inglés).

Consultado sobre la posibilidad de que López Obrador piense que el G-20 no afronta apropiadamente los problemas de desigualdad global, Asakawa respondió que "no necesariamente" es esa razón y agregó que habrá "algunas circunstancias" para su ausencia, que no detalló.

El G-20 es una iniciativa liderada por los ministerios de Hacienda de los países integrantes, que representan a las economías más desarrolladas y a otras naciones en desarrollo, entre ellas México.

López Obrador dijo que en la cita de Osaka, entre el 28 y 29 de junio, México estará representado por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y por el canciller, Marcelo Ebrard.

El viceministro japonés recordó que, a pesar de la ausencia de López Obrador, el gobernante mexicano enviará al secretario de Hacienda, y el país anfitrión piensa que ello permitirá tener con él una "discusión constructiva" en Osaka.

En su rueda de prensa del 4 de junio, López Obrador, también líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insistió en que encuentros internacionales sobre las desigualdades "sí son las reuniones que hacen falta".

"Ya basta nada más de estar viendo las cosas por encima y de no ir al fondo", dijo criticando las cumbres del G-20.

El Presidente mexicano señaló que no quería asistir a "una confrontación directa" en Osaka, dado que allí se va a hablar de "la guerra comercial" entre Estados Unidos y China, según dijo.

"Mi aportación modesta va a ser que hay que reunirse pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo, porque esto es lo que origina el deterioro del medio ambiente, es lo que origina las migraciones, lo que origina la inseguridad y la violencia", apuntó.

Además de México, integran el G-20 Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

España es un invitado permanente a ese foro.

OA