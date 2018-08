Iván Duque invita a construir un "Pacto por Colombia"

El nuevo presidente de Colombia para el periodo 2018-2022, Iván Duque, invitó a todos los sectores políticos y sociales a construir un "Pacto por Colombia", para que por encima de las diferencias primen los aspectos que "nos unen".

"Somos y hemos sido como país la base para construir un mejor futuro".

"Ser honestos: saber llamar las cosas por su nombre y abordar los retos con optimismo y compromiso, es lo que tenemos qué hacer", señaló Duque en su primer discurso como jefe de Estado de Colombia.

Agregó que este pacto "debe ser nuestra meta para los próximos años. Los invito a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen".

"No se trata de pensar igual, no se trata de unanimismos, no se trata de eludir las sanas discrepancias de ideas que enriquecen la democracia. Se trata de ser capaces de darle vida a los consensos necesarios para que seamos una nación grande, sólida y segura", apuntó.

Duque subrayó que quiere "ser el presidente que forje y logre esos acuerdos pensando en lo que necesita Colombia sin caer en la tentación del aplauso transitorio".

"Esa es la base de pensar en un Acuerdo por la Legalidad. Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos", subrayó.

Por el respeto a Colombia y "por el mandato ciudadano que recibimos, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición. También corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación".

"Las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios, y que no serán agredidas por la impunidad", enfatizó.

Agregó que cree "en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas".

Se comprometió a apoyar "oportunidades productivas y velar por su protección. También nos esforzaremos por la provisión de bienes públicos en todas las regiones del país, y empezar por las que han sido golpeadas por la violencia".

"Colombianos, la paz la tenemos que construir todos y para ello debemos tener claro la importancia de contar con una cultura de legalidad sustentada sobre el Estado de Derecho. Sólo una sociedad donde la seguridad y la justicia garantizan la aplicación de la ley, logra derrotar la violencia", puntualizó.

Reiteró que "ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas".

"Sencillamente debemos dejar claro que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa".

"Hoy mismo le cumplo a Colombia y llevaré esta iniciativa ante el Congreso de la República", enfatizó.

Construir la paz requiere "que derrotemos los carteles de la droga que amenazan distintos lugares del territorio. Vamos a ser efectivos en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades, en la puesta en marcha de proyectos productivos y en romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico".

"No vamos a permitir -dijo- que los "disidentes", los "combos", los "clanes", las mal llamadas "oficinas" sigan haciendo de las suyas en la Costa Pacífica, en nuestras fronteras y en nuestras regiones más apartadas".

Enfatizó que "la Paz la tenemos que construir todos, y para ello debemos tener claro la importancia de contar con una cultura de legalidad sustentada sobre el Estado de Derecho. Sólo una sociedad donde la seguridad y la justicia garantizan la aplicación de la ley, logra derrotar la violencia".

"Ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas", ahondó.

Dejó claro "que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa. Hoy mismo le cumplo a Colombia y llevaré esta iniciativa ante el Congreso de la República".

SA