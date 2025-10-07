Israel y Hamás comienzan su segundo día de diálogo en El Cairo

Las conversaciones de paz entre Israel y Hamás se reanudaron este martes en la ciudad de El Cairo — en el marco del segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel, mismo que desencadenó el sangriento conflicto que ha dejado decenas de miles de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza.

El segundo día de negociaciones indirectas en el complejo turístico del mar Rojo de Sharm el Sheij se centra en un plan propuesto la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump que busca poner fin a la guerra en Gaza.

Después de varias horas de conversaciones el lunes, un funcionario egipcio con conocimiento de las discusiones dijo que las partes acordaron la mayoría de los términos de la primera fase, que incluyen la liberación de rehenes y el establecimiento de un alto el fuego. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir las reuniones privadas, dijo que las conversaciones se reanudaron el martes por la tarde.

El plan ha recibido un amplio respaldo internacional y Trump declaró a periodistas el lunes que pensaba que había una "muy buena oportunidad" de un "acuerdo duradero […]. Esto va más allá de Gaza", afirmó. "Gaza es un gran asunto, pero esto es realmente la paz en el Oriente Medio".

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty indicó a los periodistas que una delegación estadounidense se unirá a las conversaciones el miércoles. Sin embargo, quedan muchas cuestiones pendientes, como la demanda de que Hamás se desarme y el futuro gobierno de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho durante mucho tiempo que Hamás debe rendirse y desarmarse, pero Hamás aún no ha comentado.

El plan prevé que Israel retire sus tropas de Gaza después de que Hamás se desarme, y se establezca una fuerza de seguridad internacional. El territorio quedaría entonces bajo gobernanza internacional, supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel y mataron alrededor de mil 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. La devastadora guerra que ha seguido ha trastocado la política global, provocado la muerte de 67 mil 160 palestinos y casi 170 mil heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y ha dejado la Franja de Gaza en ruinas.

El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y sus cifras encuentran escepticismo entre Israel y sus partidarios, pero las Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

Advierten que la ofensiva de Israel ya es la de un genocidio

Un número creciente de expertos, incluidos los designados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza equivale a genocidio, una acusación que Israel niega con rotundidad.

En el área atacada por Hamás hace dos años, miles de israelíes se reunieron el martes para rendir homenaje a sus seres queridos asesinados y secuestrados. Una explosión desde Gaza resonó a través de los campos mientras guardaban silencio, tras el lanzamiento de un cohete en el norte de Gaza. No se reportaron daños ni heridos.

Mientras tanto, en la Ciudad de Gaza, residentes relataron que los ataques israelíes continuaron hasta las primeras horas de la mañana del martes, aunque no hubo reportes inmediatos de baja. "Rezamos a Dios para que esta guerra termine lo antes posible, hoy en lugar de mañana", declaró Sanaa Adwan, una mujer desplazada, el lunes en Jan Yunis.

Antes de la reanudación de las conversaciones el martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el fin de las hostilidades, que han creado "una catástrofe humanitaria de una magnitud que desafía la comprensión".

"La reciente propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, presenta una oportunidad que debe aprovecharse para poner fin a este trágico conflicto", señaló Guterres. Mediadores de Qatar y Egipto estaban facilitando las conversaciones, reuniéndose primero el lunes con miembros de la delegación de Hamás, y luego con los de Israel.

Las conversaciones duraron cuatro horas el lunes, según Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio qatarí de Exteriores. La delegación de Israel incluía a Gal Hirsch, coordinador para los rehenes y los desaparecidos de la oficina de Netanyahu, mientras que los representantes de Hamás incluían a Khalil Al-Hayya, el principal negociador del grupo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo el lunes que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, estaban presentes para participar en las conversaciones. No comentó sobre un plazo específico para concluir las conversaciones, pero aseguró que es importante “que logremos esto rápidamente.”

Parte del plan es aumentar la ayuda humanitaria a Gaza, donde más de dos millones de palestinos enfrentan hambre y en algunas áreas hambruna. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, afirmó que hay "miles de toneladas en la cadena de suministro listas para entrar" desde Jordania, el puerto israelí de Ashdod y otros lugares.

