Israel rechaza ceder a la presión internacional para crear un Estado palestino

El gabinete de Gobierno de Israel, el más derechista de la historia del país, rechazó “por unanimidad” la presión internacional para crear un Estado palestino como solución al conflicto regional, argumentando que hacerlo tras el ataque del grupo islamista Hamás representaría “una enorme recompensa al terrorismo”.

“El Gobierno aprobó por unanimidad la decisión declaratoria sobre la oposición de Israel a los dictados internacionales”, indica un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ya había hecho una declaración muy similar durante una conferencia el sábado por la noche.

“Israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre un acuerdo permanente con los palestinos. El acuerdo, en la medida en que se alcance, se realizará únicamente mediante negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas”, explicó el comunicado.

Añadió que “Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino”, argumentando que tal reconocimiento, después del ataque de Hamás que desató la guerra el 7 de octubre y dejó unos 1 mil 200 muertos y 250 secuestrados en Israel, representaría “una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes e impediría cualquier futuro acuerdo de paz”.

La postura palestina

Por su parte, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, aseguró este domingo que es necesaria la intervención de la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos o los países árabes para la creación del Estado palestino porque la Autoridad Palestina “no tiene un socio en Israel con quien sentarse y hablar”.

“La situación es muy grave. Hay miembros en el Gobierno israelí que no nos quieren ver, ni como estado, ni tampoco como Autoridad, este es el problema, por primera vez no tenemos un socio en Israel con quien sentarnos y hablar y cuando no hay un socio, no puede haber un proceso, por eso se necesita una intervención de una tercera parte que puede ser Europa, la ONU, Estados Unidos o los países árabes que vengan con una solución”, dijo Shtayeh.

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que concluye hoy en Alemania, el primer ministro palestino dijo que “cuando la gente habla del día después, nosotros hablamos no solo del día después en Gaza sino en toda palestina”.

“¿Qué sentido tiene controlar las cosas en Gaza y que la situación pueda explotar en Cisjordania?”, se preguntó el político palestino en referencia a la continua presión del Gobierno israelí contra los palestinos de este territorio

En este sentido, denunció que Israel “está lanzado cuatro tipos de guerra” contra Cisjordania.

MV