Israel anunció ayer que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La primera concesión en un asedio de 11 días contra el territorio se produjo un día después de la explosión del hospital de Gaza que causó la muerte de más de 500 personas y puso una inmensa presión sobre los doctores que atienden a los múltiples heridos mientras se agotan los suministros médicos.

El anuncio de permitir el ingreso de agua, alimentos y otros suministros se dio mientras la furia por el bombardeo en el hospital Al Ahli se propagaba por el Medio Oriente, y durante la visita del Presidente Joe Biden a Israel, que tenía como propósito evitar un conflicto más amplio en la región.

Hubo afirmaciones contradictorias sobre la autoría de la explosión entre Hamás e Israel, pero éste negó su implicación y difundió una avalancha de videos, audios y otro tipo de información que demostraban que la explosión se debió a un cohete malogrado lanzado por la Yihad Islámica, otro grupo militante palestino que opera en Gaza. La Yihad Islámica refutó la acusación. Aunque no se ha verificado de forma independiente ninguna de las afirmaciones o pruebas de las partes.

Israel suspendió el suministro de agua, electricidad, combustible y otras provisiones a Gaza poco después de que combatientes de Hamás atacaron comunidades al Sur del país el 7 de octubre. A medida que se agotan los suministros, muchas familias de Gaza se han visto orilladas a hacer una comida al día y han tenido que recurrir a agua no potable.

Biden explicó que el Presidente egipcio había accedido a abrir el paso fronterizo y a permitir la entrada de un primer grupo de 20 camiones con ayuda humanitaria. Si Hamás confisca la ayuda, “se acabará”, sentenció. La ayuda empezará a circular no antes del viernes, dijeron funcionarios de la Casa Blanca.

Egipto aún debe reparar la carretera que cruza la frontera que fue destrozada por los ataques israelíes. Más de 200 camiones y unas tres mil toneladas de ayuda se encuentran en el paso fronterizo de Rafah o en sus inmediaciones, listos para entrar, declaró el director de la Media Luna Roja para el Norte del Sinaí, Khalid Zayed.

Los suministros entrarán bajo la supervisión de la ONU, declaró el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, a la cadena de televisión Al-Arabiya. A la pregunta de si se dejaría pasar a los extranjeros y a los ciudadanos con doble nacionalidad que quisieran salir, respondió: “Siempre y cuando el cruce funcione con normalidad y las instalaciones (del cruce) hayan sido reparadas”.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la decisión se aprobó tras una petición de Biden. Asimismo, afirmó que Israel “no frustrará” las entregas de alimentos, agua o medicinas procedentes de Egipto, siempre y cuando se limiten a los civiles del sur de la Franja de Gaza y no vayan a parar a los combatientes de Hamás. En la declaración no se menciona el tan necesario combustible.

Protestan dentro y fuera del Capitolio

Una protesta dentro y fuera del Capitolio de Estados Unidos reclamó ayer a la Administración de Joe Biden y al Congreso abogar por el alto el fuego en Gaza y dejar de financiar el "genocidio" israelí en Palestina, según apuntaban algunos de sus carteles.

La protesta tuvo lugar dentro del edificio Cannon y fue convocada por las organizaciones progresistas “If not now” y “Jewish voice for Peace”. Sentados en el suelo y con grandes pancartas que reclamaban el citado alto al fuego, algunos de los manifestantes fueron detenidos. “Advertimos a los manifestantes que pararan la protesta y cuando no obedecieron empezamos a arrestarlos”, dijo la Policía del Capitolio en X (antes Twitter). Según indican medios como la cadena CBS News, ha habido 300 detenciones.

En Marruecos y en Grecia, miles de personas se manifestaron para mostrar su apoyo y pedir “libertad para Palestina”.

La reacción es una respuesta al atroz ataque a un hospital de Gaza donde murieron más de 500 personas.

CBS informó que hubo 300 detenidos en el Capitolio. AFP

Piden parar ataques y liberar a Orión

Familiares y amigos de Orión Hernández, mexicano secuestrado por el grupo Hamás, exigen a Israel detener los ataques armados contra la Franja de Gaza para negociar la libertad de los rehenes de la organización paramilitar islamista.

El Colectivo de Amigos y Familiares por la Liberación de Orión subió a la plataforma Change.org esta solicitud que al momento cuenta con 569 firmas y también exige el establecimiento inmediato de conversaciones de paz entre ambas partes del conflicto para lograr la liberación de Ilana Gritzewsky, la otra connacional retenida.

Por otro lado, la petición titulada “Alto a los bombardeos en la Franja de Gaza, por la libertad de los rehenes y civiles atrapados”, pide abrir corredores humanitarios que permitan el rescate a salvo de otros rehenes y ciudadanos inocentes que se encuentran en medio de la disputa.

“Exigimos al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que, para el establecimiento de conversaciones de paz integrales y encaminadas a la liberación de Orión y todos los rehenes, detenga inmediatamente las acciones militares contra la población civil e indefensa en la Franja de Gaza y Cisjordania.

“Los ataques con bombardeos de artillería están incluso atentando contra la vida de los secuestrados por lo que una muestra de responsabilidad y preocupación por la vida de sus propios ciudadanos israelíes e internacionales sería detener la guerra”, demanda el colectivo.

Asimismo, llaman a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, a conminar a su gobierno a la pronta atención de las solicitudes.

Amigos de Orión usaron la plataforma change.org para pedir apoyo. EL UNIVERSAL

Lanzan advertencia contra Israel

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdallohian, advirtió en un mensaje en la Red X, que el tiempo se “está acabando” para Israel, reportó The New York Post.

“Después del terrible crimen del régimen sionista con la masacre de más de mil mujeres y niños inocentes en el hospital, ha llegado el momento de la unidad global de la humanidad contra este falso régimen”.

Francia cierra y evacua Versalles y tres aeropuertos

El Palacio de Versalles y tres aeropuertos de diversas partes de Francia fueron evacuados por motivos de seguridad y cerrados temporalmente ayer, como parte de una serie de evacuaciones en los últimos cinco días en toda Francia.

El antiguo castillo real de Versalles pidió disculpas a los visitantes por obligarlos a evacuar el suntuoso palacio del siglo XVII “por razones de seguridad”. Mientras tanto, tres aeropuertos de las ciudades de Lyon, Toulouse y Lille recibieron amenazas por correo electrónico, dijo la policía, sin dar más detalles sobre la naturaleza de las amenazas. Los aeropuertos reabrieron sus puertas a los pasajeros y al personal tras los controles de seguridad.

EU detecta y destruye drones en Irak

Estados Unidos derribó ayer tres drones que se dirigían contra sus tropas estacionadas en Irak, informó en un comunicado el Mando Central de Estados Unidos.

Los incidentes ocurrieron en las últimas 24 horas: dos drones fueron detectados en el oeste de Irak y se tomaron medidas para derribarlos, logrando la destrucción de uno de ellos y causando daños al segundo, lo que resultó en heridas leves para algunas tropas. El tercer dron fue destruido en el norte de Irak, indicó en su comunicado.

